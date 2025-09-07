HISTÓRIAS CURIOSAS

Macabro: coveiro chega para trabalhar e encontra cadáver sentado sobre o próprio túmulo

Imagens do momento viralizaram nas redes sociais.

Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 11:13

Cemitério Crédito: Reprodução

Um caso intrigante chamou atenção no Cemitério Público Morada das Verdes Colinas, em Moreno, no Grande Recife. Na manhã de quarta-feira (27), um coveiro se deparou com o corpo de um homem sentado sobre a própria cova, cuja lápide havia sido violada.

O cadáver foi identificado como Vladimir Vital e removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML), enquanto imagens do momento viralizaram nas redes sociais. Ele havia sido enterrado há pouco menos de uma semana.

Segundo testemunhas, o cadáver estava fora da sepultura quando o funcionário chegou para trabalhar, e a motivação do ato ainda é desconhecida. A Polícia Civil de Moreno registrou a ocorrência e mantém as investigações abertas, mas até agora nenhum suspeito foi identificado. Também não há confirmação se algo foi levado da sepultura.