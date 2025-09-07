Acesse sua conta
Lua de Sangue: fenômeno acontece hoje e terá transmissão ao vivo na internet; veja horário

Durante o fenômeno, a Lua adquirirá uma tonalidade avermelhada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 09:44

Lua de Sangue
Lua de Sangue Crédito: Shutterstock

Na madrugada de 8 de setembro de 2025, um eclipse lunar total, conhecido como “Lua de Sangue”, proporcionará um espetáculo raro e duradouro, com aproximadamente 82 minutos de duração. Durante o fenômeno, a Lua adquirirá uma tonalidade avermelhada devido à refração da luz solar pela atmosfera da Terra.

No Brasil, o evento não poderá ser observado a olho nu, mas o Observatório Nacional fará a transmissão ao vivo pelo YouTube, com início às 12h (horário de Brasília) do domingo, 7 de setembro, permitindo que o público acompanhe cada fase em tempo real. Em outras regiões do mundo, como Austrália, Índia, Egito e África do Sul, o eclipse será visível diretamente no céu, com horários variando conforme o fuso local.

O eclipse lunar ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua cheia, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Nos eclipses totais, a Lua assume tons avermelhados, criando o efeito conhecido como “Lua de Sangue”. Especialistas recomendam que, nos países onde o fenômeno é visível, os observadores comecem a acompanhar o céu cerca de 75 minutos antes da totalidade para não perder nenhum detalhe do processo gradual da sombra cobrindo a Lua.

O próximo eclipse lunar observável no Brasil está previsto para 3 de março de 2026.

