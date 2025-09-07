VÍDEO: Reação da mãe de Carlo Acutis ao ver filho se tornar santo emociona

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 13:02
A mãe de Carlo Acutis, Antonia Salzano, se emocionou ao ver o filho ser proclamado santo neste domingo (7) no Vaticano. “Estou feliz porque é certamente o ápice de um caminho que durou muitos anos, durante a qual recebemos tantas surpresas maravilhosas do Carlo”, disse antes da cerimônia conduzida pelo papa Leão 14. Morto aos 15 anos em 2006, vítima de leucemia, o jovem italiano se tornou o primeiro santo millennial da Igreja Católica.
Carlos Acutis, o santo millenial
Antonia participou da missa ao lado do marido, Andrea, e dos dois filhos mais novos, Michele e Francesca, nascidos após a morte de Carlo. Durante a celebração, Michele fez uma leitura e a família foi citada pelo papa na homilia. “Carlo encontrou Jesus na família, graças aos seus pais, Andrea e Antonia, presentes aqui hoje com os dois irmãos, Francesca e Michele, depois também na escola, e sobretudo nos sacramentos, celebrados na comunidade paroquial”, afirmou o pontífice.
Em entrevista à Rádio Vaticano, Antonia destacou a dimensão da devoção ao filho, que ganhou fiéis em todos os continentes. “O Carlo tem fiéis em todo o mundo, da China, do Japão, dos Estados Unidos, da América Latina. Acredito que ele está tocando tantos corações, tantas vidas, com seu exemplo, com sua fé contagiante, e isso me deixa muito feliz”, declarou.
Ela também recordou o empenho de Carlo em catalogar milagres pela internet, trabalho que o tornou conhecido como padroeiro da rede. “Me lembro dele trabalhando, quando eu estava de férias, até duas ou três da manhã, e minha mãe dizendo: ‘Carlo, deixe a Igreja fazer essas coisas!’. Mas ele passava todos os verões organizando as coisas”, contou.
Acutis nasceu em Londres, mas foi criado em Milão. Desde cedo, usava o talento em computação para evangelizar e manter viva a fé entre jovens. Em 2020, foi beatificado após o reconhecimento do primeiro milagre atribuído a ele: a cura de uma criança brasileira em Campo Grande (MS), em 12 de outubro de 2010, dia de Nossa Senhora Aparecida.
Em entrevista ao portal católico Aleteia em 2023, Antonia afirmou que a ligação com o Brasil tem relação direta com a devoção do filho à Virgem Maria. “Acho que não foi acaso, porque Carlo era muito devoto de Nossa Senhora. Ele disse que Nossa Senhora era a única mulher de sua vida. O fato de o Senhor ter escolhido o Brasil acho que foi devido à grande quantidade de jovens que vocês têm. Na minha opinião, há realmente um designo por parte de Deus”, disse.