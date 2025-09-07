CANONIZADO

VÍDEO: Reação da mãe de Carlo Acutis ao ver filho se tornar santo emociona

Morto aos 15 anos em 2006, vítima de leucemia, o jovem italiano se tornou o primeiro santo millennial da Igreja Católica

Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 13:02

Mãe de Carlo Acutis Crédito: Reprodução

A mãe de Carlo Acutis, Antonia Salzano, se emocionou ao ver o filho ser proclamado santo neste domingo (7) no Vaticano. “Estou feliz porque é certamente o ápice de um caminho que durou muitos anos, durante a qual recebemos tantas surpresas maravilhosas do Carlo”, disse antes da cerimônia conduzida pelo papa Leão 14. Morto aos 15 anos em 2006, vítima de leucemia, o jovem italiano se tornou o primeiro santo millennial da Igreja Católica.

Carlos Acutis, o santo millenial 1 de 8

Antonia participou da missa ao lado do marido, Andrea, e dos dois filhos mais novos, Michele e Francesca, nascidos após a morte de Carlo. Durante a celebração, Michele fez uma leitura e a família foi citada pelo papa na homilia. “Carlo encontrou Jesus na família, graças aos seus pais, Andrea e Antonia, presentes aqui hoje com os dois irmãos, Francesca e Michele, depois também na escola, e sobretudo nos sacramentos, celebrados na comunidade paroquial”, afirmou o pontífice.

Em entrevista à Rádio Vaticano, Antonia destacou a dimensão da devoção ao filho, que ganhou fiéis em todos os continentes. “O Carlo tem fiéis em todo o mundo, da China, do Japão, dos Estados Unidos, da América Latina. Acredito que ele está tocando tantos corações, tantas vidas, com seu exemplo, com sua fé contagiante, e isso me deixa muito feliz”, declarou.

Ela também recordou o empenho de Carlo em catalogar milagres pela internet, trabalho que o tornou conhecido como padroeiro da rede. “Me lembro dele trabalhando, quando eu estava de férias, até duas ou três da manhã, e minha mãe dizendo: ‘Carlo, deixe a Igreja fazer essas coisas!’. Mas ele passava todos os verões organizando as coisas”, contou.

Acutis nasceu em Londres, mas foi criado em Milão. Desde cedo, usava o talento em computação para evangelizar e manter viva a fé entre jovens. Em 2020, foi beatificado após o reconhecimento do primeiro milagre atribuído a ele: a cura de uma criança brasileira em Campo Grande (MS), em 12 de outubro de 2010, dia de Nossa Senhora Aparecida.