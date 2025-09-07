VÍDEO

Acordou agora? Assista à canonização de Carlo Acutis na íntegra

O ‘padroeiro da internet’ será declarado santoneste domingo com transmissão ao vivo

Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 07:11

[Edicase]Carlo Acutis enfrentou a leucemia com serenidade e a encarou como “um caminho para Deus” (Imagem: Adrian Tusar | Shutterstock) Crédito: Imagem: Adrian Tusar | Shutterstock

A canonização de Carlo Acutis aconteceu neste domingo (7), às 5h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Canal do Vaticano no YouTube. O jovem, conhecido como “padroeiro da internet”, é o primeiro santo da geração millennial.

Para quem não conseguiu madrugar, não tem problema. É possível assistir à transmissão do começo, no vídeo abaixo.