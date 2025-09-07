Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 07:11
A canonização de Carlo Acutis aconteceu neste domingo (7), às 5h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Canal do Vaticano no YouTube. O jovem, conhecido como “padroeiro da internet”, é o primeiro santo da geração millennial.
Carlos Acutis, o santo millenial
Para quem não conseguiu madrugar, não tem problema. É possível assistir à transmissão do começo, no vídeo abaixo.
Carlo Acutis teve dois milagres reconhecidos pela Santa Sé, um deles em Mato Grosso do Sul, o que abriu caminho para a canonização.