NESTE DOMINGO

De jovem conectado a santo: quem foi Carlo Acutis, o primeiro millennial que será canonizado

Jovem italiano ficou conhecido como “padroeiro da internet” e tem milagres reconhecidos no Brasil e na Costa Rica

Carol Neves

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 09:26

Carlos Acutis Crédito: Divulgação

O Vaticano já se prepara para canonizar Carlo Acutis, jovem italiano que morreu aos 15 anos e se tornou referência de fé para os fiéis conectados ao mundo digital. Nesta quinta-feira (4), uma grande imagem do beato foi pendurada na fachada da Basílica de São Pedro, e a Santa Sé anunciou ainda o lançamento de um selo especial em homenagem ao adolescente.

A celebração de canonização será neste domingo (7), às 5h (horário de Brasília), na Praça de São Pedro, e será conduzida pelo papa Leão XIV. Este será o primeiro ato de canonização do novo pontífice, eleito em maio após a morte de Francisco. A missa estava originalmente prevista para abril, mas precisou ser adiada.

Junto com Acutis, também será proclamado santo Pier Giorgio Frassati, outro jovem italiano que dedicou a vida ao auxílio dos mais pobres e morreu de poliomielite na década de 1920.

O “padroeiro da internet”

Carlo Acutis nasceu em Londres em 3 de maio de 1991, mas cresceu em Milão, na Itália. Devoto da Virgem Maria desde cedo, ele dedicava parte de seus dias à missa, ao rosário e à adoração eucarística.

Além da fé, o jovem cultivava paixão pela informática. “Ele era um especialista em computação, lia livros de engenharia da computação e deixava todos maravilhados, mas colocava seu dom a serviço dos outros e o usava para ajudar seus amigos”, relatou sua mãe, Antonia Acutis.

Essa combinação resultou em um projeto único: Carlo criou um site para catalogar minuciosamente milagres e usou a internet como ferramenta de evangelização, o que lhe rendeu o apelido de “padroeiro da internet”.

“Este rapaz foi realmente genial e muitos aspectos da sua vida representam para nós um incentivo”, afirmou Dom Domenico Sorrentino, bispo de Assis.

Diagnosticado com leucemia, Carlo morreu em 12 de outubro de 2006, justamente no dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Milagres reconhecidos

O primeiro milagre atribuído a Carlo Acutis ocorreu em Campo Grande (MS), em 2010. Durante uma missa de Nossa Senhora Aparecida, celebrada pelo padre Marcelo Tenório, uma criança doente foi levada pelo avô para tocar em uma peça de roupa com sangue do jovem. “A criança, me lembro bem, estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido nem líquido e teve a cura logo depois”, relatou o padre ao g1.

Esse episódio foi reconhecido oficialmente pelo Vaticano e levou à beatificação de Acutis em outubro de 2020.

O segundo milagre, confirmado em 2023, ocorreu na Costa Rica: uma jovem recuperou-se de um grave acidente de bicicleta após a família recorrer à intercessão do beato.

Modelo para a juventude

Para a mãe, Antonia Salzano, Carlo se tornou um exemplo entre os jovens por ter vivido uma rotina semelhante à de qualquer adolescente de sua época. “Carlo era uma criança comum, como as outras, brincava, tinha amigos e ia à escola. Mas sua qualidade extraordinária foi que abriu a porta do coração para Jesus e colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ele usou essa habilidade para espalhar a boa notícia, o Evangelho. Ele queria ajudar as pessoas a terem mais fé, a entender que existe uma vida após esta, que somos peregrinos neste mundo”, disse à Reuters.

Hoje, o corpo de Carlo Acutis está exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, no centro da Itália. Segundo o Vaticano, os restos mortais foram “recompostos”, mas o processo não foi detalhado oficialmente.

O novo santo millennial

A canonização de Acutis marca um momento simbólico para a Igreja, que o apresenta como o primeiro santo millennial, geração que inclui os nascidos entre o início da década de 1980 e a primeira metade dos anos 1990.