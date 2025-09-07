Acesse sua conta
Qual foi o milagre de Carlo Acutis? Entenda por que adolescente virou santo

Milagres aconteceram após a morte do jovem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 07:25

Carlo Acutis dedicou a sua vida a Cristo e será canonizado pelo Papa Leão XIV (Imagem: Reprodução digital | Site Carlo Acutis)
Crédito: Imagem: Reprodução digital | Site Carlo Acutis

Carlo Acutis, conhecido como o “padroeiro da internet”, foi canonizado na manhã deste domingo (7), em cerimônia no Vaticano presidida pelo Papa Leão 14. Aos 15 anos, o jovem italiano morreu de leucemia em 2006, mas deixou uma marca de fé que uniu tecnologia e espiritualidade. Mas afinal, qual foi o milagre dele? Na verdade, foram dois, sendo um deles no Brasil.

O primeiro milagre ocorreu em Campo Grande (MS), em 2013, e envolveu uma criança chamada Matheus Lins Vianna, então com seis anos. O menino sofria de uma grave malformação congênita no pâncreas, chamada “pâncreas anulare”, que comprometia sua alimentação e desenvolvimento. Durante uma missa na Capela São Sebastião, hoje conhecida como Capela do Milagre, Matheus tocou em uma relíquia de Carlo Acutis. Nos dias seguintes, passou a se alimentar normalmente, e exames confirmaram a cura completa, definitiva e sem explicação médica.

O episódio foi estudado por médicos, teólogos e especialistas da Santa Sé. Em 2020, o Vaticano reconheceu oficialmente a cura como milagre, permitindo que Carlo fosse beatificado. O processo ganhou forte repercussão no Brasil, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde a devoção ao jovem se espalhou rapidamente. Relíquias enviadas da Itália passaram a ser expostas em igrejas locais, atraindo fiéis de todo o país.

O segundo milagre, reconhecido posteriormente pela Igreja Católica, foi o passo decisivo para a canonização e aconteceu em Fornalha, na Itália, em 2024. O caso envolveu a jovem costa-riquenha Valeria Valverde, de 21 anos, que sofreu um grave acidente de bicicleta e teve sequelas consideradas irreversíveis. Após orações feitas pela família e pela comunidade pedindo a intercessão do beato, ela apresentou uma recuperação total e sem explicação científica, confirmada por laudos médicos.

Carlo nasceu em Londres e cresceu em Milão. Desde cedo, demonstrou talento para informática, habilidade usada para criar um site que catalogava milagres eucarísticos pelo mundo. Sua história, marcada pela fé simples e pela dedicação em aproximar jovens da Igreja, fez dele um exemplo de espiritualidade acessível à nova geração.

