Veja como morar na Europa desembolsando menos de R$ 3.200

Estabilidade e direito ao trabalho prolongado atraem brasileiros para a Europa

Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 05:30

Programa irlandês permite que brasileiros solicitem residência após cinco anos Crédito: Freepik

Morar de forma definitiva na Irlanda já é realidade para brasileiros que atendem a requisitos específicos. O país europeu concede a residência permanente após cinco anos, em um processo que custa cerca de R$ 3.150 (500 euros).

Com a aprovação, o brasileiro garante mais cinco anos de trabalho sem precisar renovar a permissão, além de abrir possibilidade para incluir familiares no processo.

Como funciona a residência permanente

O candidato deve comprovar residência legal por pelo menos 60 meses. A contagem leva em conta carimbos no passaporte e cartões de residência válidos. Períodos sem registros oficiais não são considerados no processo.

Se o pedido for aprovado, o brasileiro conquista uma permissão que garante mais cinco anos de trabalho no país sem necessidade de novas autorizações. Isso significa segurança para seguir carreira e planejar a vida na Irlanda.

Além disso, o governo permite a inclusão de familiares. “Se sua solicitação for bem sucedida, seu cônjuge e/ou dependente(s) também poderá solicitar a Residência de Longo Prazo”, explica o comunicado oficial.

Critérios para brasileiros que desejam aplicar

Entre as exigências está a necessidade de ter autorizações de trabalho válidas, como as de habilidades críticas. O candidato também não pode ter dependido indevidamente do Estado durante o período de residência.

É necessário ainda comprovar bom caráter, sem histórico de problemas com a polícia local. Manter vínculo de emprego no momento da solicitação é outro requisito essencial. Profissionais autônomos não são aceitos pelo esquema.

Ou seja, o programa é destinado a quem sempre manteve vínculo formal de trabalho e permaneceu dentro das regras. O cumprimento de todos os requisitos é indispensável para a concessão da residência.

Benefícios para quem conquista a residência

O maior atrativo da residência permanente é a estabilidade. Com o documento, o brasileiro deixa de depender da renovação de vistos curtos e ganha segurança para construir uma vida no país europeu.