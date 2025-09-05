Dor desviada: entenda por que a 'dor de facão' acontece ao correr e como aliviar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:00
Quem já começou a correr provavelmente conhece a cena: o treino está fluindo bem até que surge uma pontada aguda na lateral do abdômen. Popularmente chamada de “dor de facão”, ela pode atrapalhar mesmo os mais motivados.
Embora seja incômoda, a dor não costuma indicar problemas graves. Segundo especialistas ouvidos pelo Globo Esporte, ela está relacionada a fatores como respiração, preparo físico e até alimentação.
Alongamento antes de correr
Essa pontada, conhecida tecnicamente como dor abdominal transitória do exercício (DATRE), aparece em diferentes níveis de intensidade e, apesar de transitória, pode comprometer a continuidade da corrida.
A dor de facão costuma surgir na lateral da barriga durante exercícios de impacto, como corrida. O fisiologista Willemax Santos explica que “a irritação do peritônio é a explicação mais aceita”.
De acordo com ele, quando a respiração é rápida e superficial, o diafragma se move de forma brusca e atrita com os órgãos internos, irritando a membrana que os reveste. Esse processo favorece o incômodo.
O desconforto é ainda mais comum em pessoas com pouco condicionamento físico. O enfraquecimento do core aumenta a mobilidade dos órgãos, puxando ligamentos durante o impacto da corrida.
O treinador Diego de Freitas aponta que o excesso de intensidade em iniciantes é uma das principais causas. Ele recomenda aquecer bem, controlar o ritmo e não correr de estômago cheio.
Já o médico do esporte Ricardo Oliveira ressalta que a respiração incorreta potencializa o problema. “A entrada de muito ar favorece um atrito maior entre fígado e baço”, explicou ao Globo Esporte.
Além disso, más posturas, treinos intensos e refeições pesadas antes da corrida também podem desencadear a pontada. Mesmo em jejum, porém, a dor pode aparecer, o que indica múltiplos fatores.
Uma das principais estratégias é treinar a respiração diafragmática, enchendo a barriga de ar em vez do peito. Essa técnica ajuda a reduzir a sobrecarga sobre o diafragma durante a corrida.
Especialistas recomendam ainda evitar refeições pesadas até quatro horas antes do treino e preferir líquidos em pequenos goles. Postura ereta e fortalecimento do core também são aliados.
Com treinos regulares, a tendência é que a dor diminua. O corpo se adapta, melhora o condicionamento e a respiração torna-se mais eficiente, reduzindo a chance de incômodos.
Se a pontada aparecer, o ideal é diminuir o ritmo ou caminhar até que passe. Willemax Santos recomenda pressionar a região e respirar de forma lenta e controlada para aliviar a dor.
O treinador Diego de Freitas compartilhou uma técnica usada em seus treinos: “diminuir o ritmo, prender a respiração e inflar o abdômen”. O método pode ajudar a aliviar o desconforto rapidamente.
Em último caso, a pausa é a solução mais eficaz. Mas, com ajustes simples e treinos consistentes, é possível prevenir esse incômodo e manter o foco na corrida sem ser atrapalhado pela dor de facão.