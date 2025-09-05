CORRIDA

Dor desviada: entenda por que a 'dor de facão' acontece ao correr e como aliviar

Embora seja incômoda, a dor não costuma indicar problemas graves

Agência Correio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:00

Saiba como reconhecer, evitar e aliviar a dor de facão durante os treinos de corrida Crédito: Freepik

Quem já começou a correr provavelmente conhece a cena: o treino está fluindo bem até que surge uma pontada aguda na lateral do abdômen. Popularmente chamada de “dor de facão”, ela pode atrapalhar mesmo os mais motivados.

Embora seja incômoda, a dor não costuma indicar problemas graves. Segundo especialistas ouvidos pelo Globo Esporte, ela está relacionada a fatores como respiração, preparo físico e até alimentação.

Essa pontada, conhecida tecnicamente como dor abdominal transitória do exercício (DATRE), aparece em diferentes níveis de intensidade e, apesar de transitória, pode comprometer a continuidade da corrida.

O que é a dor de facão

A dor de facão costuma surgir na lateral da barriga durante exercícios de impacto, como corrida. O fisiologista Willemax Santos explica que “a irritação do peritônio é a explicação mais aceita”.

De acordo com ele, quando a respiração é rápida e superficial, o diafragma se move de forma brusca e atrita com os órgãos internos, irritando a membrana que os reveste. Esse processo favorece o incômodo.

O desconforto é ainda mais comum em pessoas com pouco condicionamento físico. O enfraquecimento do core aumenta a mobilidade dos órgãos, puxando ligamentos durante o impacto da corrida.

Causas mais comuns

O treinador Diego de Freitas aponta que o excesso de intensidade em iniciantes é uma das principais causas. Ele recomenda aquecer bem, controlar o ritmo e não correr de estômago cheio.

Já o médico do esporte Ricardo Oliveira ressalta que a respiração incorreta potencializa o problema. “A entrada de muito ar favorece um atrito maior entre fígado e baço”, explicou ao Globo Esporte.

Além disso, más posturas, treinos intensos e refeições pesadas antes da corrida também podem desencadear a pontada. Mesmo em jejum, porém, a dor pode aparecer, o que indica múltiplos fatores.

Como evitar a dor de facão

Uma das principais estratégias é treinar a respiração diafragmática, enchendo a barriga de ar em vez do peito. Essa técnica ajuda a reduzir a sobrecarga sobre o diafragma durante a corrida.

Especialistas recomendam ainda evitar refeições pesadas até quatro horas antes do treino e preferir líquidos em pequenos goles. Postura ereta e fortalecimento do core também são aliados.

Com treinos regulares, a tendência é que a dor diminua. O corpo se adapta, melhora o condicionamento e a respiração torna-se mais eficiente, reduzindo a chance de incômodos.

O que fazer se a dor surgir no treino

Se a pontada aparecer, o ideal é diminuir o ritmo ou caminhar até que passe. Willemax Santos recomenda pressionar a região e respirar de forma lenta e controlada para aliviar a dor.

O treinador Diego de Freitas compartilhou uma técnica usada em seus treinos: “diminuir o ritmo, prender a respiração e inflar o abdômen”. O método pode ajudar a aliviar o desconforto rapidamente.