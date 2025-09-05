SAÚDE

Treinar sem calcinha faz mal à saúde íntima; veja riscos

Especialista explica riscos de saúde ligados ao hábito polêmico

Agência Correio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:00

Treinar sem calcinha pode parecer confortável, mas exige atenção Crédito: Freepik

Treinar sem calcinha virou polêmica em academias e redes sociais. Enquanto algumas mulheres defendem a prática por conforto, especialistas apontam riscos para a saúde íntima que nem sempre são falados.

A discussão, que começou em fóruns e viralizou no TikTok, ganhou ainda mais repercussão após a revista britânica “Glamour” levantar a questão. Mas afinal, existe perigo real em abandonar a lingerie durante os treinos?

Mulheres treinando: musculação e academia 1 de 15

Antes de decidir se vale a pena ou não, é importante entender os efeitos do suor, da fricção e da exposição da região íntima em ambientes coletivos, onde o contato com equipamentos pode trazer surpresas nada agradáveis.

Desconforto ou liberdade?

Muitas adeptas afirmam que a calcinha atrapalha nos exercícios, especialmente em agachamentos e abdominais. Para elas, a peça causa suor excessivo, desconforto e até marcas visíveis sob a roupa de treino.

No Reddit, por exemplo, uma usuária contou que o “atrito da calcinha com a calça” fez com que abandonasse a peça, exceto durante o período menstrual. A liberdade de movimento é apontada como a principal vantagem.

Por outro lado, especialistas alertam que a decisão não deve ser guiada apenas pela estética ou pelo conforto imediato. O impacto para a saúde íntima pode ser bem maior do que muitas imaginam.

Riscos para a saúde íntima

Segundo a ginecologista Ana Paula Beck, do Hospital Albert Einstein, em entrevista ao GShow, treinar sem calcinha pode, sim, causar desequilíbrios na flora vaginal. “O suor e o calor podem favorecer fungos e bactérias, alterando o pH vaginal”, explica.

Esse pH, que deve ficar entre 3,8 e 4,5, é fundamental para a saúde da vagina. Quando está desregulado, pode provocar mal odor, infecções e até ardência. Ou seja, o que parece inofensivo pode evoluir para problemas sérios.

Mas a médica também lembra que não há comprovação de benefícios em treinar sem calcinha. Pelo contrário: a ausência da peça expõe a região a microrganismos presentes em aparelhos de academia e outras superfícies.

Como se proteger durante os treinos

A recomendação da especialista é clara: use calcinha durante os treinos e troque-a logo após o exercício. Isso ajuda a reduzir o tempo de contato da pele com suor e bactérias que proliferam em ambientes úmidos.

Outra dica é escolher calcinhas de algodão, que favorecem a ventilação e reduzem o abafamento da região íntima. Tecidos sintéticos, comuns em lingeries de treino, podem reter calor e aumentar os riscos.