Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda desta terça-feira (4 de novembro) alerta 4 signos: não adianta fugir, o amor vai invadir sua vida sem pedir licença

É um dia em que o destino pode surpreender

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira (4 de novembro), os anjos da guarda anunciam um dia marcado por emoções fortes e sentimentos que chegam sem aviso. A vibração celestial desperta o amor, reacende paixões adormecidas e abre caminhos para quem está disposto a se entregar de verdade. É um dia em que o destino pode surpreender, trazendo reencontros, olhares que dizem mais que palavras e situações que parecem escritas pelo próprio céu. A energia é especialmente favorável para quatro signos, que estarão sob a influência direta de seus anjos protetores, inspirando coragem, sensibilidade e conexão espiritual com o amor.

Leia mais

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (4 de novembro) é O Jardim: dia terá encontros e reaproximações

Carta do Baralho Cigano desta terça (4 de novembro) é O Jardim: dia terá encontros e reaproximações

Áries

O anjo Samuel protege os arianos e desperta o desejo de viver intensamente. O amor pode nascer em um ambiente comum, como o trabalho, a academia ou um reencontro casual. Quem já está em um relacionamento sentirá a necessidade de reacender a chama e expressar o que sente com mais verdade. É um bom momento para conversar sobre sentimentos e deixar o orgulho de lado. Samuel orienta: o amor só floresce quando o coração está aberto.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Leão

O anjo Miguel estará iluminando os leoninos com energia vibrante e magnética. A paixão pode surgir de maneira inesperada, trazendo de volta a vontade de se entregar. Em casais, um clima de cumplicidade e proteção se fortalece. Para quem está solteiro, Miguel abre caminhos para conhecer alguém especial, capaz de despertar emoções sinceras. O anjo pede que você não tente controlar o que sente, apenas viva o que o Universo te entrega.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Libra

O anjo Anael, guardião do amor e da beleza, reforça o magnetismo natural dos librianos. A energia do dia é de encontros significativos e conversas que tocam a alma. Uma reconciliação é possível, mas ela virá acompanhada de um pedido de perdão e de uma nova forma de enxergar o outro. Anael pede que você não se esconda por medo de se machucar: quem ama de forma verdadeira sempre encontra o caminho de volta.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Peixes

O anjo Uriel traz luz e serenidade ao coração pisciano. Um amor do passado pode reaparecer, pedindo uma nova chance, ou um novo encontro pode trazer a sensação de que vocês já se conhecem de outras vidas. A energia é de cura emocional e de entendimento profundo sobre o que realmente importa. Uriel lembra que o amor verdadeiro não prende, liberta, e só floresce onde há paz.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do anjo: “O amor é a linguagem mais pura entre o céu e a terra. Quando ele chega, confie, pois nada é por acaso.”

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada