ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta terça-feira (4 de novembro) alerta 4 signos: não adianta fugir, o amor vai invadir sua vida sem pedir licença

É um dia em que o destino pode surpreender

Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira (4 de novembro), os anjos da guarda anunciam um dia marcado por emoções fortes e sentimentos que chegam sem aviso. A vibração celestial desperta o amor, reacende paixões adormecidas e abre caminhos para quem está disposto a se entregar de verdade. É um dia em que o destino pode surpreender, trazendo reencontros, olhares que dizem mais que palavras e situações que parecem escritas pelo próprio céu. A energia é especialmente favorável para quatro signos, que estarão sob a influência direta de seus anjos protetores, inspirando coragem, sensibilidade e conexão espiritual com o amor.

Áries

O anjo Samuel protege os arianos e desperta o desejo de viver intensamente. O amor pode nascer em um ambiente comum, como o trabalho, a academia ou um reencontro casual. Quem já está em um relacionamento sentirá a necessidade de reacender a chama e expressar o que sente com mais verdade. É um bom momento para conversar sobre sentimentos e deixar o orgulho de lado. Samuel orienta: o amor só floresce quando o coração está aberto.

Leão

O anjo Miguel estará iluminando os leoninos com energia vibrante e magnética. A paixão pode surgir de maneira inesperada, trazendo de volta a vontade de se entregar. Em casais, um clima de cumplicidade e proteção se fortalece. Para quem está solteiro, Miguel abre caminhos para conhecer alguém especial, capaz de despertar emoções sinceras. O anjo pede que você não tente controlar o que sente, apenas viva o que o Universo te entrega.

Libra

O anjo Anael, guardião do amor e da beleza, reforça o magnetismo natural dos librianos. A energia do dia é de encontros significativos e conversas que tocam a alma. Uma reconciliação é possível, mas ela virá acompanhada de um pedido de perdão e de uma nova forma de enxergar o outro. Anael pede que você não se esconda por medo de se machucar: quem ama de forma verdadeira sempre encontra o caminho de volta.

Peixes

O anjo Uriel traz luz e serenidade ao coração pisciano. Um amor do passado pode reaparecer, pedindo uma nova chance, ou um novo encontro pode trazer a sensação de que vocês já se conhecem de outras vidas. A energia é de cura emocional e de entendimento profundo sobre o que realmente importa. Uriel lembra que o amor verdadeiro não prende, liberta, e só floresce onde há paz.

