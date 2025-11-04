Acesse sua conta
Carta do Baralho Cigano desta terça (4 de novembro) é O Jardim: dia terá encontros e reaproximações

A carta 20 representa o contato com o mundo e a importância das relações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A energia do Jardim domina o baralho cigano desta terça-feira, favorecendo encontros, trocas positivas e visibilidade. É um dia em que o universo convida à socialização e à abertura para novas oportunidades.

A carta 20 representa o contato com o mundo e a importância das relações. Ela incentiva a estar presente, conversar, se conectar e compartilhar ideias. O Jardim fala de sucesso em ambientes públicos e de boas notícias que chegam por meio de outras pessoas.

No amor, o Jardim indica um clima leve e agradável, com chances de encontros e reaproximações. No trabalho, favorece quem lida com comunicação, eventos, vendas e redes sociais. É o momento certo para mostrar o que você sabe fazer.

