Parece ficção científica! Conheça o Shebara, resort futurista que tem até spa com meteoritos

Recém-inaugurado, o local combina arquitetura futurista, sustentabilidade e luxo com experiências únicas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 08:46

Crédito: Divulgação

Nas ilhas intocadas da província de Tabuk, na Arábia Saudita, foi inaugurado o Shebara Resort, projeto que parece saído da ficção científica. Criado pelo escritório Killa Design, de Dubai, e desenvolvido pela Red Sea Global, o complexo reúne 38 vilas sobre a água e 35 à beira-mar. Do alto, as construções circulares lembram um colar de pérolas, com superfícies espelhadas que refletem céu e mar, apagando os limites entre arquitetura e natureza.

Os interiores foram assinados pelo designer canadense Paolo Ferrari, que buscou unir inovação e elementos naturais. Sofás esculpidos que acompanham curvas das paredes, camas integradas às mesas e bares hidráulicos em aço e couro são exemplos do conceito que mistura técnica e arte. O uso de aço inox polido no acabamento interno trouxe sofisticação incomum em resorts à beira-mar.

Crédito: Divulgação

Entre os destaques, as Crown e Royal Villas ocupam ilhotas privadas. Na Royal, a cama foi esculpida em um único bloco de ônix, simbolizando o detalhamento artesanal aliado à engenharia futurista. Piscinas infinitas, terraços extensos e integração direta com a areia completam a experiência das unidades exclusivas.

O resort também aposta em experiências gastronômicas e de bem-estar. São cinco restaurantes, entre eles o Ariamare, comandado pelo chef Marco Garfagnini, com cozinha mediterrânea, e o iki.roe, de inspiração japonesa-nikkei. O spa oferece tratamentos com pérolas, caviar e até esfoliação com meteorito. Há ainda pavilhões de ioga, clube infantil, academia de última geração, piscina infinita e atividades subaquáticas.

A sustentabilidade é outro pilar do Shebara. A operação é totalmente autônoma, com energia solar, usina de dessalinização e sistema de resíduos em ciclo fechado. O empreendimento recebeu a certificação ambiental LEED Platinum. O design espelhado reflete o recife de corais, os manguezais e o deserto, criando harmonia com o ambiente natural.

O acesso pode ser feito por hidroavião, em 40 minutos de barco a partir de Turtle Bay ou pelo Red Sea International Airport. Com arquitetura experimental, conceito ecológico e luxo sob medida, o Shebara Resort propõe uma nova forma de hospitalidade no Oriente Médio.

