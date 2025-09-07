Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gravidez gemelar, pedido negado, infertilidade revelada: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 14:00

Ayla descobre que está grávida de gêmeos em
Ayla descobre que está grávida de gêmeos em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Muita água vai rolar em "Dona de Mim" esta semana, que promete ser uma das mais eletrizantes de toda a trama das 7. Alguns dos acontecimentos surpreendentes serão a descoberta de Ayla (Bel Lima) que ela está grávida de gêmeos, a negação do pedido de Samuel (Juan Paiva) pela guarda de Sofia (Elis Cabral) e um documento que trará uma informação reveladora sobre Abel (Tony Ramos). Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h40.

Elenco de Dona de Mim

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" por Reprodução
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Globo
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 23
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo

Leia mais

Imagem - Kami larga o noivo e volta com o ex em 'Dona de Mim'

Kami larga o noivo e volta com o ex em 'Dona de Mim'

Imagem - Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Imagem - Jaques contrata nova babá para Sofia em 'Dona de Mim'; saiba quem é

Jaques contrata nova babá para Sofia em 'Dona de Mim'; saiba quem é

Veja os resumos da semana de 08/09 a 13/09:

08 de setembro (segunda-feira)

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma à Nina que quer independência de Jaques. Ayla, Gisele e Caco descobrem que a gravidez é de gêmeos. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

09 de setembro (terça-feira)

Ryan despista Jeff. Gisele, Caco, Breno e Davi tentam se organizar para cuidar de Ayla. Jaques e Filipa se aproximam, e Davi percebe o encantamento do tio. Ryan comanda a batalha de rimas, e Jeff é um sucesso. Yara beija Manuel. Jeff apoia Stephany e sonda sobre a permanência de Ryan em sua casa. Davi se incomoda ao ver Jaques com Filipa. Dedé questiona se Kami reatará com Ryan. Jaques confessa a Davi que teve um romance secreto com Olívia. Jeff flagra Ryan escondendo o carregamento de Vespa e Durval. Dara alerta Marlon sobre Kami e Ryan. Samuel afirma a Leo que Sofia não estaria segura em sua casa, e Ryan ouve.

10 de setembro (quarta-feira)

Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele, e Leo apoia o amigo. Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia. Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças. Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. Leo questiona Samuel sobre a guarda de Sofia. Jeff decide apoiar Ryan. Após o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, Leo pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.

11 de setembro (quinta-feira)

O Juiz concede a guarda provisória de Sofia a Leo. Ryan se muda com Lucas, e Vespa e Durval o interpelam. Rosa e Filipa contestam a decisão do Juiz sobre Sofia. Rosa decide doar suas ações da Boaz para Sofia, e consulta Vivian. Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia. Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles. Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.

12 de setembro (sexta-feira)

Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara. Filipa sonda Denise e Jaques sobre o motivo da briga de Olívia e Abel antes do acidente. Sofia sente saudade de casa, e Leo a apoia. Kami comenta com Ryan sobre um seguidor insistente. Rosa, Filipa e Davi visitam Sofia na casa de Leo. Filipa começa a dar aulas de teatro, e Jaques se inscreve no curso. Sofia começa na nova escola. Nina afirma a Filipa que não se mudará da casa de Jaques. Kami recebe uma ameaça de um assediador e pede ajuda a Marlon. Ryan pega Dedé e Sofia na escola. Jaques descobre que Abel não podia ter filhos biológicos.

13 de setembro (sábado)

Jaques deduz que foi usado por Olívia. Samuel vai à casa de Ryan buscar Sofia. Marlon apoia Kami, que teme as ações do assediador. Tânia encontra a pasta com o atestado de infertilidade de Abel. Ricardo pede que Tânia esqueça Jaques. Ryan defende Kami do assediador. Kami se sensibiliza com a fala de Ryan sobre seu namoro com Marlon. Nina liga para Isabela, que se interessa pela situação de Filipa com Jaques. Kami organiza uma festa surpresa de noivado para Marlon. Bárbara chega ao galpão e encontra Marlon e Kami.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

Leia mais

Imagem - Conheça as riquezas da culinária afro-brasileira que marca cultura da Bahia

Conheça as riquezas da culinária afro-brasileira que marca cultura da Bahia

Imagem - Conhece abdominal hipopressivo? Confira 5 benefícios

Conhece abdominal hipopressivo? Confira 5 benefícios

Imagem - Está com vontade de transformar sua casa? Veja 5 dicas de arquitetura

Está com vontade de transformar sua casa? Veja 5 dicas de arquitetura

Mais recentes

Imagem - Veja como morar na Europa desembolsando menos de R$ 3.200

Veja como morar na Europa desembolsando menos de R$ 3.200
Imagem - VÍDEO: Reação da mãe de Carlo Acutis ao ver filho se tornar santo emociona

VÍDEO: Reação da mãe de Carlo Acutis ao ver filho se tornar santo emociona
Imagem - Conheça 12 frases de Carlo Acutis que inspiram a missão de quem tem fé

Conheça 12 frases de Carlo Acutis que inspiram a missão de quem tem fé

MAIS LIDAS

Imagem - Virginia e Vini Jr: o que Astrologia tem a dizer sobre o possível casal?
01

Virginia e Vini Jr: o que Astrologia tem a dizer sobre o possível casal?

Imagem - Qual foi o milagre de Carlo Acutis? Entenda por que adolescente virou santo
02

Qual foi o milagre de Carlo Acutis? Entenda por que adolescente virou santo

Imagem - Passageira fratura a coluna e morre após ônibus passar rápido por quebra-molas: 'Estava atrasado'
03

Passageira fratura a coluna e morre após ônibus passar rápido por quebra-molas: 'Estava atrasado'

Imagem - Macabro: coveiro chega para trabalhar e encontra cadáver sentado sobre o próprio túmulo
04

Macabro: coveiro chega para trabalhar e encontra cadáver sentado sobre o próprio túmulo