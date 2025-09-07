Acesse sua conta
Passageira fratura a coluna e morre após ônibus passar rápido por quebra-molas: 'Estava atrasado'

“Ela ainda falou que, como os outros passageiros não se machucaram, ele não parou", disse filha

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 10:43

Uma mulher de 54 anos morreu após sofrer fratura na coluna dentro de um ônibus do transporte coletivo em Maringá, no norte do Paraná. A vítima foi identificada como Osseane Casturina de Souza da Luz, que permaneceu internada por cinco dias antes de não resistir às complicações do acidente.

De acordo com a filha, Larissa Santini, o incidente ocorreu quando o motorista do ônibus não reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas, projetando Osseane para frente do veículo. “Ela ainda falou que, como os outros passageiros não se machucaram, ele não parou e precisou das outras pessoas pedirem para ele parar. Segundo ela, ele estava bravo porque estava atrasado”, relatou Larissa.

Após a fratura, Osseane passou por cirurgia, mas sofreu uma embolia pulmonar e não resistiu. No dia do acidente, ela estava a caminho de visitar os netos e havia saído de casa animada. “A minha revolta foi como a imprudência de um motorista acabou fazendo isso com ela”, disse a filha.

O Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC) divulgou nota afirmando que o episódio foi um incidente, que está oferecendo suporte à família e que investiga as causas para adotar medidas preventivas.

