PARANÁ

Passageira fratura a coluna e morre após ônibus passar rápido por quebra-molas: 'Estava atrasado'

“Ela ainda falou que, como os outros passageiros não se machucaram, ele não parou", disse filha

Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 10:43

Mulher morreu após 5 ias internada Crédito: Reprodução

Uma mulher de 54 anos morreu após sofrer fratura na coluna dentro de um ônibus do transporte coletivo em Maringá, no norte do Paraná. A vítima foi identificada como Osseane Casturina de Souza da Luz, que permaneceu internada por cinco dias antes de não resistir às complicações do acidente.

De acordo com a filha, Larissa Santini, o incidente ocorreu quando o motorista do ônibus não reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas, projetando Osseane para frente do veículo. “Ela ainda falou que, como os outros passageiros não se machucaram, ele não parou e precisou das outras pessoas pedirem para ele parar. Segundo ela, ele estava bravo porque estava atrasado”, relatou Larissa.

Após a fratura, Osseane passou por cirurgia, mas sofreu uma embolia pulmonar e não resistiu. No dia do acidente, ela estava a caminho de visitar os netos e havia saído de casa animada. “A minha revolta foi como a imprudência de um motorista acabou fazendo isso com ela”, disse a filha.