Vale Tudo: veja o resumo dos capítulos de 8 a 13 de setembro

Afonso ficará à beira da morte

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 10:04

Bella Campos como Maria de Fátima em
Bella Campos como Maria de Fátima em "Vale Tudo" Crédito: Globo/Reprodução

A semana promete pegar fogo em Vale Tudo. Enquanto Maria de Fátima arma contra o casamento da rival Odete Roitman, Afonso ficará à beira da morte e Mário Sérgio se envolve em manobras para derrubar Marco Aurélio na TCA. Ao mesmo tempo, romances, alianças e estratégias empresariais movimentam os personagens, deixando a semana cheia de tensão e surpresas.

Confira o que vai rolar nos próximos capítulos da novela das 21h, escrita por Manuela Dias e com direção artística de Paulo Silvestrini

Vale Tudo: Casamento de César e Odete Roitaman

Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo

SEGUNDA-FEIRA (8/9)

Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso. Aldeíde teme a reação de Consuêlo ao saber que André irá morar com ela. Raquel aceita o convite de Renato e Solange para publicar uma matéria sobre a Paladar na revista da Tomorrow. Bruno ajuda Ivan a fazer o vídeo de divulgação da agência. Marieta incentiva Poliana a aparecer com Raquel na matéria da Paladar. Marieta e Poliana decidem namorar. Odete dá orientações para Celina organizar seu casamento. Renato fotografa Heleninha, e acaba rolando um clima entre os dois. Maria de Fátima e Mário Sérgio tramam contra o casamento de Odete e César. Maria de Fátima planta uma notícia na internet dizendo que Odete se casou com o ladrão que roubou o quadro de Heleninha. César decide fugir da festa com Olavo.

TERÇA-FEIRA (9/9)

Odete impede que César deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa. Olavo seduz Celina. Odete presenteia César com um carro. Marco Aurélio comenta com Leila que o Conselho da TCA acabará afastando Odete da presidência. César revela a Odete que participou do roubo do quadro de Heleninha, afirmando que foi ideia de Maria de Fátima. Mário Sérgio comunica a Odete que foi Maria de Fátima a responsável pela matéria difamando César. Vasco pede a Ivan para organizar uma viagem de lua de mel para ele e Lucimar. Afonso comenta com Solange que o casamento da mãe afetou a TCA com a queda das ações da empresa. Odete afirma a Marco Aurélio que sabe que ele continua lhe roubando.

QUARTA-FEIRA (10/9)

Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA. Olavo e Celina dormem juntos, e Eugênio se surpreende. Odete fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no Conselho da TCA. Marina vende informação da mansão para Maria de Fátima, contando que Olavo tem um caso com Celina. Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA. Marco Aurélio estranha o elogio que Odete faz à clínica de estética de Leila. Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados.

QUINTA-FEIRA (11/9)

Marco Aurélio reúne todas as provas contra ele, para tentar burlar a Polícia Federal. André sente saudades da família. Heleninha convida Tiago para expor suas animações na galeria. Heleninha estranha o sumiço de Ana Clara do grupo do AA. Mário Sérgio manipula Odete e Marco Aurélio. Afonso faz Heleninha prometer que cuidará de seus filhos se ele estiver ausente. Estéban se depara com Celina e Olavo juntos. Olavo aconselha Maria de Fátima a esquecer César. Luciano pede Daniela em casamento. Afonso avisa a Odete que um amigo jornalista lhe informou que explodirá um escândalo envolvendo a TCA e o nome da mãe. Odete percebe que Marco Aurélio é o responsável por querer sua difamação e promete enfrentá-lo.

SEXTA-FEIRA (12/9)

Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo. Vilma procura Ivan em sua agência de turismo e oferece ajuda para alavancar o negócio. Fátima promete ajudar Olavo a conquistar Celina, em troca de favores. Jarbas e Consuêlo concedem a mão de Daniela a Luciano em casamento. Consuêlo ameaça não ir ao casamento da filha se Aldeíde estiver presente. Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião. Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio. Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. Mário Sérgio instiga Freitas a delatar Marco Aurélio. Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada.

SÁBADO (13/9)

Marina conta para Maria de Fátima que Heleninha e Celina entraram em atrito por causa de Estéban. Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha para simular embriaguez. Ivan comenta com Raquel que não aceitará a proposta de Vilma. Freitas fica intrigado quando Odete se despede de Marco Aurélio. Mário Sérgio desconfia quando Freitas lhe conta que conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe. Marco Aurélio e Leila embarcam com Tiago e Bruno para o evento de casamento dos dois. Mário Sérgio estranha a preocupação de Freitas com Marco Aurélio. Leila e Marco Aurélio se casam. Eunice faz sucesso ao gerar interesse de uma marca famosa que vê o vestido de casamento criado para Leila. Marco Aurélio sofre um atentado, e é acudido por Leila.

