Que mico: 8 falhas bizarras que viraram vexame em Vale Tudo

Não é só o roteiro do remake que tem sido criticado nas redes sociais; relembre

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 06:00

Erros em Vale Tudo Crédito: Reprodução

O remake de Vale Tudo tem sido assunto nas redes sociais - mas, muitas vezes, é pelos motivos errados. Além das críticas ao roteiro considerado raso e à falta de profundidade em algumas tramas, a atração vem acumulando uma série de erros técnicos e de continuidade, virando piada entre os internautas.

Entre as falhas graves, estão objetos que 'mudam de forma' entre um corte e outro, personagens aparecem com e sem maquiagem na mesma sequência e até gente usando capinha de celular sem aparelho dentro.

Afonso com três mãos

No capítulo exibido na última terça (2), durante uma chamada de vídeo com Solange (Alice Wegmann), o personagem vivido por Humberto Carrão segurava o celular com as duas mãos. O problema era que a imagem mostrava também uma terceira cobrindo a boca, o que lhe daria uma terceira mão. O erro viralizou imediatamente.

Celular na vertical, vídeo na horizontal

Também no capítulo de terça-feira (2), Maria de Fátima (Bella Campos) reapareceu nas redes sociais para justificar seu sumiço. A influenciadora grava um vídeo para os seguidores, mas, enquanto a personagem segurava o celular na vertical, a mensagem exibida para o público apareceu em formato horizontal. O mesmo erro já tinha acontecido no capítulo de 16 de maio, com Vasco (Thiago Martins).

Capinha de celular vazia

No capítulo do dia 19 de agosto, César (Cauã Reymond) apareceu mandando um áudio para Maria de Fátima (Bella Campos) com a capinha do celular completamente vazia, sem o aparelho dentro.

PDF no lugar de site

Em junho, Ivan (Renato Góes) lia uma notícia sobre o sarau de Celina (Malu Galli). Mas, em vez de um site de notícias, o público viu claramente um arquivo PDF aberto no Google Drive.

Bastidores no ar

Em maio, foram exibidas, por engano, imagens dos bastidores de outro programa do Grupo Globo no meio da novela. A imagem mostrava duas pessoas sentadas em uma poltrona em uma sala dos estúdios. "A interferência no capítulo de Vale Tudo foi decorrente de uma falha técnico-operacional na transmissão do Rio de Janeiro", disse a emissora em nota.

Flor que muda sozinha

Nos primeiros capítulos do remake, mais um erro bizarro. Durante o enterro de Rubinho (Julio Andrade), Raquel (Taís Araújo) jogou crisântemos brancos no caixão do ex-marido. No entanto, quando o caixão é filmado, a flor era outra. O conjunto de crisântemos se transformou em apenas uma única rosa branca.

Copo que vira xícara

No início de maio, em uma cena de café da manhã, Odete Roitman (Debora Bloch) estava na mesa, ao lado da família, tomando um copo de água. Mas, no corte seguinte, a empresária apareceu com uma xícara de café nas mãos.

