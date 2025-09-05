NOVELA

'História de Amor': acerto de contas entre Helena e Joyce parou o Brasil há 29 anos; relembre

Trama está na reta final no Vale A Pena Ver de Novo

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:20

Joyce e Helena Crédito: Reprodução

História de Amor, novela de 1996 escrita por Manoel Carlos e exibida na faixa das 18h, teve Helena (Regina Duarte) e Joyce (Carla Marins) como protagonistas. A trama está sendo exibida no Vale A Pena Ver de Novo.

Na época, o último capítulo rendeu 46 pontos de Ibope, superando Cara e Coroa (1996), que marcou 41 pontos. No desfecho, Helena finalmente revelou a Joyce que ela não era sua filha biológica, mas sim filha de sua irmã falecida, Maria Lúcia. Marta (Bia Nunnes) já havia contado parte da verdade à personagem de Carla Marins.

No capítulo final que será exibido no dia 12 de setembro, Helena terá seu acerto de contas com a filha postiça. A protagonista explicará: “Tinha medo que você se revoltasse e se colocasse contra mim, se sentisse infeliz”. Joyce responderá: “Não me sinto infeliz, mãe. Só não queria saber pela Marta nem por ninguém, só queria saber por você”.

Helena acrescentará: “Por amor, a gente erra mais do que acerta. Quando a Alice nasceu, achávamos que seria a hora certa, mas eu queria que você se orgulhasse da sua mãe verdadeira. Ao mesmo tempo, tinha medo que você deixasse de me amar”.

A personagem também lembrará os momentos em que Joyce buscava respostas sobre a família: “Tantas vezes você se aproximou da verdade, mas eu adiava sempre. Você começou a perguntar pela família, dizendo que sentia falta de tios, avós, primos… E me culpou pelo seu isolamento, pela ausência de retratos, cartas, telefones e de visitas”.

Helena conclui: “Eu vivi tão intensamente a gravidez da minha irmã que era como se ela falasse com você através de mim. Quando você tinha apenas uma semana de vida, ela me chamou e pediu para cuidar de você. Pediu para eu ser a mãe que ela não poderia ser. Com isso, comecei a acreditar que você era a minha filha de verdade”.