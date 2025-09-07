Acesse sua conta
Viagem ao espaço e escada rolante particular: lista de presente de casamento de Renato Albani surpreende

Renato Albani divulga lista de presentes inusitada para casamento com Juliana Fructuozo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 10:16

Renato Albani e Juliana Fructuozo
Renato Albani e Juliana Fructuozo Crédito: Reprodução

O humorista Renato Albani e a publicitária Juliana Fructuozo se preparam para oficializar a união na próxima terça-feira (9), em uma festa no interior de São Paulo que promete reunir amigos famosos, familiares e convidados especiais em um clima de emoção e diversão. Nos últimos dias, os noivos chamaram atenção ao divulgar a lista de presentes de casamento, marcada pelo bom humor e por pedidos inusitados que vão do simples ao extravagante.

A lista, divulgada pelo portal LeoDias inclui itens cotidianos, como saladeira, escorredor de louça e argila para cerâmica, mas também surpreende com pedidos como gasolina no valor de R$ 549,17, cinco diárias de pedreiro por R$ 1.554,24, e até vale-refeição válido na Itália de R$ 2.072,32 para os primeiros dias de lua de mel. Entre os presentes mais ousados, Renato incluiu um show de stand up próprio, estimado em R$ 103.616,21, TV de 312 polegadas, par de sapatos do Patati Patatá, pista de boliche doméstica e uma viagem para o espaço na nave de Elon Musk por R$ 15.542,43.

Além dos itens de valor elevado, a lista também mistura produtos comuns com extravagâncias que refletem o estilo bem-humorado do casal. Há pedidos de escada rolante para a casa nova, churrasco vegano, suco de carvão, cooler de Campari e forno para cerâmica, mostrando que Renato e Juliana não mediram esforços para criar uma experiência divertida e personalizada para os convidados.

Nas redes sociais, os noivos têm compartilhado os preparativos e detalhes da festa. O vídeo “Save The Date”, que apresenta a história do casal de forma divertida, já ultrapassou 314 mil visualizações. Recentemente, Renato transformou a expectativa para o casamento em show de stand up, publicado no YouTube com o título “Eu vou casar”, que já soma mais de 1 milhão de visualizações.

O casamento terá uma maratona de diversão ao longo de três dias, com atrações especiais e surpresas para os convidados. Segundo Renato, o objetivo é que a celebração seja inesquecível e que o bom humor esteja presente em cada detalhe, desde os preparativos até o grande dia.

A lista de presentes inusitada reforça o perfil irreverente do humorista e promete render momentos de diversão durante a abertura dos presentes, tornando a celebração ainda mais memorável para todos os envolvidos.

