Horóscopo: Mal-entendidos e decisões apressadas podem gerar conflitos esta semana

Não é só Mercúrio: Urano também entrou em movimento retrógrado

Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:30

Urano entrou em movimento retrógrado em Gêmeos, e até o fim desse trânsito, a energia promete provocar mudanças, trazer surpresas e, ao mesmo tempo, exigir cautela. Conhecido como o planeta da inovação e da liberdade, Urano em Gêmeos, signo da comunicação e da mente ágil, acende oportunidades, mas em retrogradação alerta para revisar escolhas e não se lançar em decisões precipitadas.

O trânsito mexe com pensamentos, palavras e decisões, aumentando a vontade de quebrar padrões, mas também a indecisão. Mal-entendidos podem surgir com facilidade, e o período pede paciência e reflexão antes de agir. No dia a dia, agendas podem se bagunçar, atrasos inesperados ocorrer e notícias repentinas alterar planos, mas tudo isso pode ser aproveitado para reorganizar a vida com mais clareza.