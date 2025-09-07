Horóscopo: Mal-entendidos e decisões apressadas podem gerar conflitos esta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:30
Urano entrou em movimento retrógrado em Gêmeos, e até o fim desse trânsito, a energia promete provocar mudanças, trazer surpresas e, ao mesmo tempo, exigir cautela. Conhecido como o planeta da inovação e da liberdade, Urano em Gêmeos, signo da comunicação e da mente ágil, acende oportunidades, mas em retrogradação alerta para revisar escolhas e não se lançar em decisões precipitadas.
O trânsito mexe com pensamentos, palavras e decisões, aumentando a vontade de quebrar padrões, mas também a indecisão. Mal-entendidos podem surgir com facilidade, e o período pede paciência e reflexão antes de agir. No dia a dia, agendas podem se bagunçar, atrasos inesperados ocorrer e notícias repentinas alterar planos, mas tudo isso pode ser aproveitado para reorganizar a vida com mais clareza.
Nas relações pessoais, o momento exige jogo de cintura. Conversas impulsivas ou decisões apressadas podem gerar conflitos, enquanto também abre espaço para repensar vínculos, criar novas formas de conexão e deixar para trás o que não faz sentido. Urano retrógrado em Gêmeos reforça que a pressa raramente ajuda, e usar essa fase para planejar e refletir traz transformações mais conscientes e equilibradas.