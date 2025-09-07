Quem é o homenageado em quadro erguido por Danilo Fernandes no título da Copa do Nordeste?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 11:55
Não é a primeira vez que essa cena se repete. Quando o Bahia é campeão ou alcança feitos importantes, um quadro com uma foto é carregado pelos atletas. Foi assim no título do Campeonato Baiano e, neste sábado (6), quando o Bahia ergueu a taça da Copa do Nordeste e sagrou-se pentacampeão, ele estava lá novamente. Mas nem todo mundo sabe quem é a pessoa homenageada.
Bruno Queiroz é homenageado no penta da Copa do Nordeste
Quem aparece no quadro erguido com carinho pelo goleiro Danilo Fernandes, é o jornalista Bruno Queiroz. Além de torcedor apaixonado pelo Bahia, ele trabalhava no clube - fazia parte da equipe de comunicação desde fevereiro de 2019.
Bruno, que era sinônimo de alegra, leveza e trocadilhos engraçados (alguns horríveis), morreu em janeiro deste ano, aos 34 anos, em decorrência de um câncer. Desde então, é homenageado por colegas da imprensa, por funcionários e dirigentes do Bahia, além de jogadores, que sempre fazem questão de manter o seu legado. O jogador que tinha mais proximidade com Bruno era Danilo Fernandes, que sempre faz homenagens ao amigo - ontem ele revelou que Bruno brincava regularmente dizendo que ele ainda não tinha um título da ‘Lampions League’. Agora tem.
Como jornalista, Bruno passou por veículos como Jornal Correio, além de rádios como Tudo FM, Transamérica e CBN. Como pessoa, Bruno deixou uma saudade imensa, mas uma presença ainda maior.