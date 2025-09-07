FUTEBOL

Quem é o homenageado em quadro erguido por Danilo Fernandes no título da Copa do Nordeste?

Homenagem também foi feita durante a conquista do Campeonato Baiano deste ano

Bruno Queiroz é homenageado na final da Copa do Nordeste Crédito: Maurícia da Matta/CBF e Eric Luis Carvalho/EC Bahia

Não é a primeira vez que essa cena se repete. Quando o Bahia é campeão ou alcança feitos importantes, um quadro com uma foto é carregado pelos atletas. Foi assim no título do Campeonato Baiano e, neste sábado (6), quando o Bahia ergueu a taça da Copa do Nordeste e sagrou-se pentacampeão, ele estava lá novamente. Mas nem todo mundo sabe quem é a pessoa homenageada.

Quem aparece no quadro erguido com carinho pelo goleiro Danilo Fernandes, é o jornalista Bruno Queiroz. Além de torcedor apaixonado pelo Bahia, ele trabalhava no clube - fazia parte da equipe de comunicação desde fevereiro de 2019.

Bruno, que era sinônimo de alegra, leveza e trocadilhos engraçados (alguns horríveis), morreu em janeiro deste ano, aos 34 anos, em decorrência de um câncer. Desde então, é homenageado por colegas da imprensa, por funcionários e dirigentes do Bahia, além de jogadores, que sempre fazem questão de manter o seu legado. O jogador que tinha mais proximidade com Bruno era Danilo Fernandes, que sempre faz homenagens ao amigo - ontem ele revelou que Bruno brincava regularmente dizendo que ele ainda não tinha um título da ‘Lampions League’. Agora tem.