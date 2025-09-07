Acesse sua conta
Quem é o homenageado em quadro erguido por Danilo Fernandes no título da Copa do Nordeste?

Homenagem também foi feita durante a conquista do Campeonato Baiano deste ano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 11:55

Bruno Queiroz é homenageado na final da Copa do Nordeste
Bruno Queiroz é homenageado na final da Copa do Nordeste Crédito: Maurícia da Matta/CBF e Eric Luis Carvalho/EC Bahia

Não é a primeira vez que essa cena se repete. Quando o Bahia é campeão ou alcança feitos importantes, um quadro com uma foto é carregado pelos atletas. Foi assim no título do Campeonato Baiano e, neste sábado (6), quando o Bahia ergueu a taça da Copa do Nordeste e sagrou-se pentacampeão, ele estava lá novamente. Mas nem todo mundo sabe quem é a pessoa homenageada.

Bruno Queiroz é homenageado no penta da Copa do Nordeste

Goleiro Danilo Fernandes e a imagem de Bruno Queiroz por Reprodução
Goleiro Danilo Fernandes e a imagem de Bruno Queiroz por Eric Luis Carvalho/EC Bahia
Imagem de Bruno foi erguida junto com a taça por Reprodução
Bruno Queiroz esteve com elenco durante comemoração do penta da Copa do Nordeste por Reprodução
Bruno trabalhou no clube por 6 anos por Reprodução
Goleiro Danilo Fernandes fez questão de homenagear o amigo mais uma vez por Mauricia da Matta/CBF
Bruno Queiroz é homenageado na final da Copa do Nordeste por Maurícia da Matta/CBF e Eric Luis Carvalho/EC Bahia
1 de 7
Goleiro Danilo Fernandes e a imagem de Bruno Queiroz por Reprodução

Quem aparece no quadro erguido com carinho pelo goleiro Danilo Fernandes, é o jornalista Bruno Queiroz. Além de torcedor apaixonado pelo Bahia, ele trabalhava no clube - fazia parte da equipe de comunicação desde fevereiro de 2019.

Bruno, que era sinônimo de alegra, leveza e trocadilhos engraçados (alguns horríveis), morreu em janeiro deste ano, aos 34 anos, em decorrência de um câncer. Desde então, é homenageado por colegas da imprensa, por funcionários e dirigentes do Bahia, além de jogadores, que sempre fazem questão de manter o seu legado. O jogador que tinha mais proximidade com Bruno era Danilo Fernandes, que sempre faz homenagens ao amigo - ontem ele revelou que Bruno brincava regularmente dizendo que ele ainda não tinha um título da ‘Lampions League’. Agora tem.

Como jornalista, Bruno passou por veículos como Jornal Correio, além de rádios como Tudo FM, Transamérica e CBN. Como pessoa, Bruno deixou uma saudade imensa, mas uma presença ainda maior.

