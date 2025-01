TRICOLOR APAIXONADO

Ex-assessor do Bahia, Bruno Queiroz é homenageado na Fonte Nova

Familiares de Bruno receberam uma placa do Esquadrão



Gabriel Rodrigues

Miro Palma

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 21:42

Ex-assessor do Bahia, Bruno Queiroz foi homenageado na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A estreia do time principal do Bahia na temporada 2025 foi marcada por emoção. Antes da partida contra o Sampaio Corrêa, na noite de ontem, pela Copa do Nordeste, o jornalista Bruno Queiroz, ex-assessor do clube, foi homenageado na Fonte Nova. >

Bruno Queiroz tinha 34 anos e faleceu na última sexta-feira (17), após travar luta contra o câncer. Tricolor apaixonado, ele integrava a equipe de comunicação do Esquadrão desde fevereiro de 2019.>

Após o aquecimento dos jogadores, funcionários da equipe azul, vermelha e branca, familiares e amigos de Bruno entraram em campo vestidos com a camisa que traz a frase “O que me cura todo dia é o Bahia”, imortalizada pelo jornalista em uma das preleções da equipe. Ós jogadores também entraram em campo com a camisa. Além disso, o uniforme utilizado na partida estava com a frase estampada nas costas. >

Na sequência, o apresentador Thiago Mastroianni, a pedido do Bahia, leu um texto sobre Bruno Queiroz. A família do ex-assessor recebeu uma placa entregue pelo tricolor e um minuto de silêncio foi respeitado por todo estádio. A nova sala de imprensa do clube, na Cidade Tricolor, receberá o nome do jornalista. Balões brancos foram soltos pelos presentes, em um momento marcado por muita emoção e aplausos. >

Nesta sexta-feira, a partir das 10h, a missa de sétimo dia será realizada na Paróquia Nossa Senhora da Vitória. >