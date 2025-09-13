Tragédia em dobro: pai morre minutos depois de carregar o caixão do próprio filho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 13:49
Uma tragédia comovente abalou uma família de Teesside, na Inglaterra. Minutos depois de carregar o caixão com o corpo do próprio filho até a igreja onde seria realizado o funeral do rapaz, Norman White, de 61 anos, sofreu um infarto fulminante e morreu ainda no local.
O filho, David Bellicki, tinha 41 anos e lutava contra o vício em drogas. Ele foi encontrado morto no sofá de casa, e as causas exatas ainda estão sendo investigadas. O enredo é ainda mais trágico: o homem faleceu justamente no dia em que se completavam dez anos da morte de seus filhos gêmeos, Karson e Deacon, que nasceram sem vida.
Famosos que morreram em 2025
"Foi tão traumático, você nunca imaginaria algo assim acontecendo, não conseguiria descrever", disse Chantelle, irmã de David, ao "Daily Star".
Quando todos entraram na capela, próxima ao crematório, Chantelle percebeu que o pai havia desaparecido. Ele tinha acabado de carregar o caixão de David. Pouco depois, um amigo da família surgiu correndo para avisar que Norman estava caído do lado de fora. Mas não era um simples desmaio, e ele já estava sem vida.
Segundo Chantelle, Norman não tinha nenhum problema cardíaco conhecido. “Acho que ele morreu de coração partido”, desabafou ela ao jornal Daily Star.