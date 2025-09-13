Acesse sua conta
Médico Fábio Gontijo é ameaçado durante gravação do 'Casos de Família'

Caso gerou tumulto nos bastidores

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 11:40

Fábio Gontijo é um dos convidados do Casos de Família da próxima semana. E a coluna, que tem amigos por todos os cantos, descobriu que o dermatologista se envolveu em uma confusão durante as gravações e acabou ameaçado por dois homens que estavam no palco.

Acontece, queridos leitores, que a atração do SBT mostrava mulheres que apanhavam de seus maridos. Quando Fábio Gontijo começou a opinar sobre a situação, aconselhando que os dois homens tratassem bem suas esposas, o clima esquentou e a confusão começou.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24h.

