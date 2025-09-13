BIZARRO

Médico Fábio Gontijo é ameaçado durante gravação do 'Casos de Família'

Caso gerou tumulto nos bastidores

Fábio Gontijo é um dos convidados do Casos de Família da próxima semana. E a coluna, que tem amigos por todos os cantos, descobriu que o dermatologista se envolveu em uma confusão durante as gravações e acabou ameaçado por dois homens que estavam no palco.