Influencer anuncia término com Lucas Souza e admite decepção: 'Fui avisada'

Suzi afirmou que precisava ver com os próprios olhos antes de decidir pelo fim do relacionamento

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 11:04

Crédito: Reprodução

A influenciadora Suzi Sassaki confirmou nas redes sociais, nesta sexta-feira (12), o término do namoro com o ex-Fazenda Lucas Souza. Em comunicado, ela ressaltou que a decisão não foi fácil e mencionou de forma enigmática que já havia sido “avisada” sobre o ex-parceiro.

“Em respeito aos fãs do Lucas que me acompanham aqui, venho comunicar que não seguiremos mais como um casal. Seguimos cada um seu caminho, essa decisão não foi fácil pra mim (não está sendo), mas foi feita com carinho, respeito e consciência do que é melhor para cada um”, escreveu Suzi. Ela completou: “Obrigada pela compreensão de todos. (E antes de me atacarem dizendo que fui avisada, eu gostaria de dizer que eu precisava tentar e ver com meus próprios olhos) Gratidão.”

Antes de oficializar o fim do relacionamento, Suzi compartilhou uma reflexão enigmática: “Não carregue consigo um doente que não quer ser curado, pois ele acabará adoecendo você.”

O namoro do casal havia sido oficializado por Lucas Souza em 12 de agosto, com fotos nas quais Suzi aparece sentada no colo do ex-militar. Na legenda, Lucas escreveu: “Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração.”

Lucas Souza, que já se declarou bissexual, foi casado por dez meses com a cantora Jojo Todynho e também teve relacionamento com Jaquelline Grohalski.

