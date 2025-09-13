Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo Lula choca ao anunciar que vai patrocinar reality 'A Fazenda 17'; entenda o caso

Caso chama atenção por se tratar de uma iniciativa inédita, sem precedentes em governos anteriores

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 09:15

A Fazenda 17 vem aí com elenco recorde e muitas surpresas
A Fazenda 17 vem aí com elenco recorde e muitas surpresas Crédito: Bruno Carvalho/Record

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) decidiu estrear como patrocinador de A Fazenda 17, reality show da Record TV, que estreia na próxima segunda-feira (15) em Itapecerica da Serra (SP). A iniciativa chama atenção por unir um programa de grande audiência à promoção de políticas públicas, algo inédito na história recente de governos brasileiros.

A Fazenda

A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais
1 de 8
A Fazenda por Reprodução | Redes Sociais

Tradicionalmente voltado para programas como Bolsa Família, Cadastro Único, Brasil Sem Fome e Cozinha Solidária, o ministério aposta em uma estratégia que combina entretenimento e conscientização social. A ideia é integrar informações sobre transferência de renda e ações de combate à fome ao cotidiano do público, buscando engajamento e maior compreensão sobre os projetos.

Leia mais

Imagem - Ex-jogador, influencer e filho de famoso: quem é Tulinho, novo namorado de Flávia Saraiva

Ex-jogador, influencer e filho de famoso: quem é Tulinho, novo namorado de Flávia Saraiva

Imagem - Homem perde a memória e descobre anos depois que irmão gêmeo escondeu segredo

Homem perde a memória e descobre anos depois que irmão gêmeo escondeu segredo

Imagem - Jatobá revela segredo escondido há 17 anos e caso Isabella Nardoni pode ter reviravolta

Jatobá revela segredo escondido há 17 anos e caso Isabella Nardoni pode ter reviravolta

Além do MDS, o reality terá como patrocinadores Aurora, Betano, Centrum, PicPay e Sapatinho de Luxo. Segundo Alarico Naves, superintendente comercial multiplataforma da Record, a presença do ministério no programa permite que a marca participe ativamente da narrativa, e não apenas apareça, criando uma relação mais orgânica com o público.

O movimento da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é considerado inédito, já que não há registros de ministérios patrocinando reality shows de grande audiência anteriormente. O MDS, chefiado por Wellington Dias, terá espaço para mostrar seus programas e ações, enquanto acompanha a repercussão do reality e o engajamento do público com as iniciativas sociais promovidas pelo governo.

Tags:

A Fazenda 17 Tv Record Reality Show A Fazenda

Mais recentes

Imagem - Ingrid Guimarães relata crises com filha; entenda limites que mãe precisam ter para evitar denúncias

Ingrid Guimarães relata crises com filha; entenda limites que mãe precisam ter para evitar denúncias
Imagem - Áries, Gêmeos e Escorpião passarão por mudanças radicais nos próximos 15 dias

Áries, Gêmeos e Escorpião passarão por mudanças radicais nos próximos 15 dias
Imagem - Jornalista fica nervosa e confunde Gustavo Mioto com Murilo Huff em entrevista

Jornalista fica nervosa e confunde Gustavo Mioto com Murilo Huff em entrevista

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - Homem é baleado e preso após tentar assaltar PM na Barra
02

Homem é baleado e preso após tentar assaltar PM na Barra

Imagem - Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia
03

Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia

Imagem - Ibuprofeno e paracetamol estão associados a aumento de risco de morte por bactéria, diz estudo
04

Ibuprofeno e paracetamol estão associados a aumento de risco de morte por bactéria, diz estudo