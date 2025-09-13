TV

Governo Lula choca ao anunciar que vai patrocinar reality 'A Fazenda 17'; entenda o caso

Caso chama atenção por se tratar de uma iniciativa inédita, sem precedentes em governos anteriores

Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 09:15

A Fazenda 17 vem aí com elenco recorde e muitas surpresas Crédito: Bruno Carvalho/Record

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) decidiu estrear como patrocinador de A Fazenda 17, reality show da Record TV, que estreia na próxima segunda-feira (15) em Itapecerica da Serra (SP). A iniciativa chama atenção por unir um programa de grande audiência à promoção de políticas públicas, algo inédito na história recente de governos brasileiros.

Tradicionalmente voltado para programas como Bolsa Família, Cadastro Único, Brasil Sem Fome e Cozinha Solidária, o ministério aposta em uma estratégia que combina entretenimento e conscientização social. A ideia é integrar informações sobre transferência de renda e ações de combate à fome ao cotidiano do público, buscando engajamento e maior compreensão sobre os projetos.

Além do MDS, o reality terá como patrocinadores Aurora, Betano, Centrum, PicPay e Sapatinho de Luxo. Segundo Alarico Naves, superintendente comercial multiplataforma da Record, a presença do ministério no programa permite que a marca participe ativamente da narrativa, e não apenas apareça, criando uma relação mais orgânica com o público.