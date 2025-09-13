TELEVISÃO

Saiba o motivo real por trás da saída de Marcos Mion da cobertura de festivais na Globo

Apresentador anunciou decisão ao vivo, durante transmissão do The Town

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:29

Marcos Mion Crédito: Globo/Reprodução

Marcos Mion pegou o público de surpresa ao anunciar sua saída da cobertura de grandes festivais na Globo. A decisão foi revelada na última sexta-feira (12), durante a transmissão do show da banda Backstreet Boys no The Town. O profissional, que se tornou um rosto conhecido na cobertura de eventos musicais, explicou que não consegue mais conciliar sua agenda.

"Esse é o último festival que eu vou apresentar. São muitas coisas que eu tenho que fazer e, às vezes, eu não consigo mais conciliar. Já é um acordo com a Globo, mas estou me despedindo em grande estilo. Que coisa boa", declarou.

Marcos Mion 1 de 10

Em acordo com a emissora, Mion manterá o foco apenas no comando do "Caldeirão com Mion". Após a repercussão do assunto, o apresentador se pronunciou nas redes sociais e esclareceu alguns detalhes importantes.

"Assistia a todas as coberturas do 'Rock in Rio' como o grande acontecimento do ano. Para quem foi criado em música, na MTV, os festivais sempre são coisa séria! Eu amo festival de música! Poder ter tido a oportunidade, nessa vida, de segurar o microfone da Globo pra falar sobre os artistas que admiro e levar a energia do festival pra casa de quem não pode ir, é um sonho realizado, que guardo no coração!", iniciou.

"Foram quatro no total. Desde o meu primeiro ano de Globo já assumi essa posição com muito orgulho. Primeiro sozinho e depois com minha parceira, Kenya, que é o máximo! Mas, por conta da minha rotina no “Caldeirão”, eu entro em exaustão. Ano passado e neste ano eu fiquei muito doente. Sei que disfarço bem no ar, mas são sinais que temos que respeitar!", acrescentou.