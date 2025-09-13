Saiba o motivo real por trás da saída de Marcos Mion da cobertura de festivais na Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:29
Marcos Mion pegou o público de surpresa ao anunciar sua saída da cobertura de grandes festivais na Globo. A decisão foi revelada na última sexta-feira (12), durante a transmissão do show da banda Backstreet Boys no The Town. O profissional, que se tornou um rosto conhecido na cobertura de eventos musicais, explicou que não consegue mais conciliar sua agenda.
"Esse é o último festival que eu vou apresentar. São muitas coisas que eu tenho que fazer e, às vezes, eu não consigo mais conciliar. Já é um acordo com a Globo, mas estou me despedindo em grande estilo. Que coisa boa", declarou.
Marcos Mion
Em acordo com a emissora, Mion manterá o foco apenas no comando do "Caldeirão com Mion". Após a repercussão do assunto, o apresentador se pronunciou nas redes sociais e esclareceu alguns detalhes importantes.
"Assistia a todas as coberturas do 'Rock in Rio' como o grande acontecimento do ano. Para quem foi criado em música, na MTV, os festivais sempre são coisa séria! Eu amo festival de música! Poder ter tido a oportunidade, nessa vida, de segurar o microfone da Globo pra falar sobre os artistas que admiro e levar a energia do festival pra casa de quem não pode ir, é um sonho realizado, que guardo no coração!", iniciou.
"Foram quatro no total. Desde o meu primeiro ano de Globo já assumi essa posição com muito orgulho. Primeiro sozinho e depois com minha parceira, Kenya, que é o máximo! Mas, por conta da minha rotina no “Caldeirão”, eu entro em exaustão. Ano passado e neste ano eu fiquei muito doente. Sei que disfarço bem no ar, mas são sinais que temos que respeitar!", acrescentou.
Em conversa com o portal LeoDias, Mion falou que o "Caldeirão", seu programa fixo aos sábados, cresce a cada ano, exigindo um esforço muito maior. Ele descartou um possível novo projeto na Globo. "Não tem um novo projeto, mas sim o 'Caldeirão', que a cada ano fica maior! Os palcos pelo Brasil, os quadros cada vez maiores, as homenagens…", afirmou.