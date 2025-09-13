Acesse sua conta
Um dia após influenciadora anunciar separação, ex-A Fazenda garante: 'Seguimos juntos'

Suzi Sassaki tinha revelado o fim do relacionamento com Lucas Souza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:50

Lucas Souza e Suzi Sassaki
Lucas Souza e Suzi Sassaki Crédito: Reprodução

Um dia após a influenciadora Suzi Sassaki anunciar, nas redes sociais, o término do namoro com Lucas Souza, o ex-A Fazenda revelou que os dois continuam juntos. Ele afirmou que ambos conversaram e se acertaram.

"Estamos juntos. A Suzy está em um momento sensível e tentando lidar com a exposição. Estou sendo compreensivo e ao lado dela. Nosso relacionamento é recente e ainda estamos nos adaptando a algumas coisas, mas está tudo bem. Ela está em uma fase muito sensível, acima do relacionamento. A gente se dá muito bem, sabe?", afirmou, em conversa com o portal LeoDias neste sábado (13).

Lucas Souza e Suzi Sassaki

Na última sexta-feira (12), Suzi publicou um comunicado nas redes sociais para anunciar sobre o término. Ela afirmou a decisão não foi fácil e mencionou, de forma enigmática, que já havia sido “avisada” sobre o ex-parceiro.

“Em respeito aos fãs do Lucas que me acompanham aqui, venho comunicar que não seguiremos mais como um casal. Seguimos cada um seu caminho, essa decisão não foi fácil pra mim (não está sendo), mas foi feita com carinho, respeito e consciência do que é melhor para cada um”, escreveu.

“Obrigada pela compreensão de todos. (E antes de me atacarem dizendo que fui avisada, eu gostaria de dizer que eu precisava tentar e ver com meus próprios olhos) Gratidão”, completou. Pouco antes, ela já tinha publicado uma reflexão enigmática: "Não carregue consigo um doente que não quer ser curado, pois ele acabará adoecendo você".

Após a repercussão da notícia, Lucas lamentou, nos Stories do Instagram, como a exposição e os comentários sobre sua vida pessoal afetam seus relacionamentos. O ex-A Fazenda, que já se declarou bissexual, foi casado por dez meses com a cantora Jojo Todynho e também teve relacionamento com Jaquelline Grohalski.

"Hoje em dia, qualquer pessoa que vai se relacionar comigo é muito difícil (…) porque existem várias pessoas que vão ficar comentando mil coisas – até, talvez, por conta do histórico das coisas que eu expus de relacionamentos antigos, relacionadas também à orientação. A pessoa acaba recebendo uma chuva de comentários, e isso afeta a relação. Foi exatamente isso que aconteceu com a Suzi. A galera está sendo até preconceituosa, sabe?", disse.

"Eu já sou acostumado com esses comentários maldosos. Para mim, às vezes chateia, mas eu sei quem eu sou, sei exatamente o que eu gosto. Não preciso ficar me explicando pra ninguém, a não ser para a pessoa que esteja do meu lado. Mas as pessoas que se relacionam comigo não estão preparadas para essa exposição", comentou.

Lucas também elogiou Suzy. O namoro do casal foi oficializado pelo influenciador em 12 de agosto, com fotos nas quais Suzi aparece sentada no colo do ex-militar.

"Ela é muito gente boa, bonita, trabalhadora, com uma bagagem gigantesca. Me trouxe muita felicidade, aquele pico de paixão, um mix de emoções. Estamos conversando normalmente, trocamos mensagens hoje cedo. Vamos colocar nas mãos de Deus. Se for melhor para a gente, seguimos separados, mas, se não, podemos conversar de novo. Não tenho vergonha nenhuma de dizer se voltarmos. É vida real, não existe perfeição aqui".

Ainda nas redes sociais, ele rebateu as críticas de internautas que insinuaram que o ex-A Fazenda teria enganado Suzi. "Não preciso enganar ninguém. Minha vida é pública. Eu me aceito do jeito que sou, sei exatamente o que gosto. Há dois anos, no reality, eu estava confuso, mas muito mais por questões familiares. Tenho minha casa, meu carro, minha fonte de renda, sou estudado, tenho conteúdo. Não preciso enganar ninguém. Minha orientação diz respeito a mim e à pessoa que está comigo. Se para ela está bom, qual é a preocupação de vocês? Que doideira".

