Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora revela depressão profunda após deixar A Fazenda: 'Saí devastada'

Ruivinha de Marte confessou terror no reality show: 'Orava para Deus me tirar de lá'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 18:30

Ruivinha de Marte
Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução

Ruivinha de Marte abriu o coração obre o trauma emocional que enfrentou ao participar do reality show "A Fazenda 14", em 2022. A influenciadora contou que precisou de acompanhamento psicológico para lidar com os traumas que desenvolveu durante a temporada polêmica do programa da Record.

A famosa explicou que seu visual atual é resultado do período conturbado que passou dentro do confinamento. "Isso aconteceu após A Fazenda. Eu fiquei com uma depressão profunda. Eu gastei todo meu cachê com especialistas. Eu saí de lá devastada. Eu já entrei com depressão, mas não sabia", contou, em entrevista à LeoDias TV, no YouTube.

Evolução de Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte soma mais de 20 milhões de seguidores no TikTok por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte é o nome artístico para Anny Bergatin por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte começou a ficar famosa em 2020 por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte foi a 10ª eliminada da Fazenda  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte fez uma harmonização facial  por Reprodução/Redes Sociais
Em seguida, Ruivinha de Marte colocou silicone nos seios por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte também colocou lentes de contato nos dentes por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte; antes e depois  por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora Ruivinha de Marte anuncia entrada no fisiculturismo por Divulgação
1 de 25
Ruivinha de Marte soma mais de 20 milhões de seguidores no TikTok por Reprodução/Instagram

Ela acrescentou que a convivência em um ambiente cheio de conflitos intensificou problemas familiares antigos. "Eu vim de uma família bastante complicada, com muitas brigas, tudo aquilo estava guardado. Quando eu entrei lá, eu sabia que teria brigas, mas não sabia que seria uma das edições mais pesadas".

Ruivinha revelou que, em momentos de desespero, buscava refúgio no banheiro. "Lá não tem câmera, eu ia para lá, me ajoelhava e orava para Deus me tirar de lá, pois quando pedimos para sair, tem a multa que não é baixa. Eu me privei, eu me bloqueei", afirmou.

Além da pressão emocional, ela confessou preocupação constante com a imagem que transmitia ao público, principalmente por depender das redes sociais em sua carreira. "Eu já estava sofrendo. Já entrei lá com medo de ser cancelada, mesmo não sendo uma pessoa cancelada. Eu tinha acabado de viralizar na internet, eu vim de uma vida muito difícil, muito humilde. Fiquei com medo de perder tudo, tem gente que entra em reality e perde tudo. Eu tinha até medo de falar", completou.

Famosos que perderam muito peso

Jojo Todynho perdeu mais de 80kg por Reprodução
A cantora passou por cirurgia bariátrica, além de outros procedimentos para remover o excesso de pele resultante da perda de peso, como abdominoplastia e lipoaspiração. Também passou a adotar hábitos saudáveis e exercícios por Reprodução
Francisco Gil perdeu 35kg por Globo / Redes sociais
Músico mudou radicalmente o estilo de vida após o diagnóstico de câncer da mãe, Preta Gil; ele com terapeuta, nutricionistas e médicos por Reprodução
Gominho perdeu 61kg por Reprodução/Instagram
Apresentador disse que emagrecimento veio com a ajuda de remédios, além de alimentação regulada e prática de exercícios físicos por Reprodução/Instagram
Maiara perdeu mais de 30kg por Reprodução
A cantora, que já tinha passado por uma bariátrica, disse que fez lipoaspiração e "operação de guerra para emagrecer", com regulação de hormônios, alimentação balanceada e exercícios por Reprodução
Tico Santa Cruz perdeu 20kg por Reprodução/Facebook e Reprodução/Instagram @viniciusvictor33 e @leandrosousafotografias
O cantor passou a adotar uma alimentação saudável e praticar esportes, além de treino na academia por Reprodução/Instagram
Aila Menezes perdeu 51kg por Reprodução
A cantora se submeteu há um ano a uma cirurgia bariátrica por Reprodução
Lizzo perdeu 27kg por Reprodução/Instagram
A cantora negou o uso de remédios, e disse que a perda de peso veio com alimentação balanceada e treinos por Reprodução/Instagram
Ferrugem perdeu 35kg por Reprodução/Instagram
O cantor foi mais um a perder peso após reeducação alimentar e prática regular de exercícios físicos por Reprodução
Fabiano Menotti perdeu 52kg por Reprodução
O cantor apostou na combinação de canetas emagrecedoras, alimentação saudável e equilibrada e rotina de exercícios físicos por Reprodução
Viih Tube perdeu 15kg por Reprodução/Instagram
Ex-BBB adotou rotina saudável e também passou por cirurgias como lipo nas costas e braços e abdominoplastia por Reprodução/Instagram
1 de 20
Jojo Todynho perdeu mais de 80kg por Reprodução

Leia mais

Imagem - Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto em São Paulo: 'Quebraram o carro todinho'

Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto em São Paulo: 'Quebraram o carro todinho'

Imagem - Proteja-se: 4 signos vão levar uma apunhalada pelas costas em breve

Proteja-se: 4 signos vão levar uma apunhalada pelas costas em breve

Imagem - Modelo falta a evento e é confirmada no elenco de 'A Fazenda'; saiba detalhes

Modelo falta a evento e é confirmada no elenco de 'A Fazenda'; saiba detalhes

Tags:

Fazenda A Fazenda Ruivinha de Marte Ex-a Fazenda

Mais recentes

Imagem - Um dia após influenciadora anunciar separação, ex-A Fazenda garante: 'Seguimos juntos'

Um dia após influenciadora anunciar separação, ex-A Fazenda garante: 'Seguimos juntos'
Imagem - Saiba o motivo real por trás da saída de Marcos Mion da cobertura de festivais na Globo

Saiba o motivo real por trás da saída de Marcos Mion da cobertura de festivais na Globo
Imagem - Ator de Vale Tudo revela que coordenadora de intimidade chegou com duas semanas de atraso

Ator de Vale Tudo revela que coordenadora de intimidade chegou com duas semanas de atraso

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
02

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Imagem - Festival Primaverão reúne música, comidas típicas e feira de artesanato em Salvador
03

Festival Primaverão reúne música, comidas típicas e feira de artesanato em Salvador

Imagem - Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv
04

Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv