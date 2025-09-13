TELEVISÃO

Influenciadora revela depressão profunda após deixar A Fazenda: 'Saí devastada'

Ruivinha de Marte confessou terror no reality show: 'Orava para Deus me tirar de lá'

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 18:30

Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução

Ruivinha de Marte abriu o coração obre o trauma emocional que enfrentou ao participar do reality show "A Fazenda 14", em 2022. A influenciadora contou que precisou de acompanhamento psicológico para lidar com os traumas que desenvolveu durante a temporada polêmica do programa da Record.

A famosa explicou que seu visual atual é resultado do período conturbado que passou dentro do confinamento. "Isso aconteceu após A Fazenda. Eu fiquei com uma depressão profunda. Eu gastei todo meu cachê com especialistas. Eu saí de lá devastada. Eu já entrei com depressão, mas não sabia", contou, em entrevista à LeoDias TV, no YouTube.

Ela acrescentou que a convivência em um ambiente cheio de conflitos intensificou problemas familiares antigos. "Eu vim de uma família bastante complicada, com muitas brigas, tudo aquilo estava guardado. Quando eu entrei lá, eu sabia que teria brigas, mas não sabia que seria uma das edições mais pesadas".

Ruivinha revelou que, em momentos de desespero, buscava refúgio no banheiro. "Lá não tem câmera, eu ia para lá, me ajoelhava e orava para Deus me tirar de lá, pois quando pedimos para sair, tem a multa que não é baixa. Eu me privei, eu me bloqueei", afirmou.

Além da pressão emocional, ela confessou preocupação constante com a imagem que transmitia ao público, principalmente por depender das redes sociais em sua carreira. "Eu já estava sofrendo. Já entrei lá com medo de ser cancelada, mesmo não sendo uma pessoa cancelada. Eu tinha acabado de viralizar na internet, eu vim de uma vida muito difícil, muito humilde. Fiquei com medo de perder tudo, tem gente que entra em reality e perde tudo. Eu tinha até medo de falar", completou.