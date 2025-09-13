Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator de Vale Tudo revela que coordenadora de intimidade chegou com duas semanas de atraso

Leandro Lima abriu o jogo sobre cenas íntimas na novela: 'Sete no mesmo dia'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 18:54

Leandro Lima como Walter em 'Vale Tudo'
Leandro Lima como Walter em 'Vale Tudo' Crédito: Estevam Avellar/Rede Globo

Leandro Lima deu detalhes sobre sua participação em "Vale Tudo". Na novela das 21h da Globo, o ator interpretou Walter, um dos amantes da vilã Odete Roitman (Débora Bloch). O artista comentou sobre as muitas cenas íntimas que precisou fazer com a parceira de cena.

"No primeiro dia de gravação já rolou isso [cenas de intimidade]. Não conhecia a Débora e tinha sete cenas íntimas com ela no mesmo dia", afirmou, em entrevista nos bastidores do The Town, na última sexta-feira (12). 

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo
Marco Aurélio vai levar um tiro e desconfiará que Odete estará por trás do atentado por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, já que a ricaça renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
Celina foi usada diversas vezes por Odete por Reprodução
Heleninha Roitman pode matar a mãe após a ricaça ter feito a filha acreditar que matou o irmão gêmeo, Leonardo por Reprodução/Globo
1 de 7
César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo

O ator revelou, porém, que a preparadora de intimidade chegou com um longo atraso às gravações. "A menina da preparação chegou duas semanas depois que a gente estava gravando. Ela falou 'Sou da coordenação de intimidade' e a Débora: 'Amor, tá atrasada, aqui já tem intimidade de sobra'".

A vilã teve muitos casos ao longo da trama, até se casar com o gigolô César (Cauã Reymond). Com a vida sexual agitada, a personagem ganhou vários apelidos nas redes sociais. Segundo Leandro, os atores se divertiam com a brincadeira nos bastidores.

"A gente morria de rir com isso... 'fodete, topete'. (Valter) É um personagem que veio fazer uma participação, teve uma função dramatúrgica, cumpri da melhor maneira possível, se divertindo ao máximo".

Vale Tudo: Casamento de César e Odete Roitaman

Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
1 de 8
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo

Leia mais

Imagem - Influenciadora revela depressão profunda após deixar A Fazenda: 'Saí devastada'

Influenciadora revela depressão profunda após deixar A Fazenda: 'Saí devastada'

Imagem - Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto em São Paulo: 'Quebraram o carro todinho'

Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto em São Paulo: 'Quebraram o carro todinho'

Imagem - Modelo falta a evento e é confirmada no elenco de 'A Fazenda'; saiba detalhes

Modelo falta a evento e é confirmada no elenco de 'A Fazenda'; saiba detalhes

Tags:

Vale Tudo

Mais recentes

Imagem - Um dia após influenciadora anunciar separação, ex-A Fazenda garante: 'Seguimos juntos'

Um dia após influenciadora anunciar separação, ex-A Fazenda garante: 'Seguimos juntos'
Imagem - Saiba o motivo real por trás da saída de Marcos Mion da cobertura de festivais na Globo

Saiba o motivo real por trás da saída de Marcos Mion da cobertura de festivais na Globo
Imagem - Influenciadora revela depressão profunda após deixar A Fazenda: 'Saí devastada'

Influenciadora revela depressão profunda após deixar A Fazenda: 'Saí devastada'

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
02

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Imagem - Festival Primaverão reúne música, comidas típicas e feira de artesanato em Salvador
03

Festival Primaverão reúne música, comidas típicas e feira de artesanato em Salvador

Imagem - Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv
04

Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv