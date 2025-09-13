TELEVISÃO

Ator de Vale Tudo revela que coordenadora de intimidade chegou com duas semanas de atraso

Leandro Lima abriu o jogo sobre cenas íntimas na novela: 'Sete no mesmo dia'

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 18:54

Leandro Lima como Walter em 'Vale Tudo' Crédito: Estevam Avellar/Rede Globo

Leandro Lima deu detalhes sobre sua participação em "Vale Tudo". Na novela das 21h da Globo, o ator interpretou Walter, um dos amantes da vilã Odete Roitman (Débora Bloch). O artista comentou sobre as muitas cenas íntimas que precisou fazer com a parceira de cena.

"No primeiro dia de gravação já rolou isso [cenas de intimidade]. Não conhecia a Débora e tinha sete cenas íntimas com ela no mesmo dia", afirmou, em entrevista nos bastidores do The Town, na última sexta-feira (12).

O ator revelou, porém, que a preparadora de intimidade chegou com um longo atraso às gravações. "A menina da preparação chegou duas semanas depois que a gente estava gravando. Ela falou 'Sou da coordenação de intimidade' e a Débora: 'Amor, tá atrasada, aqui já tem intimidade de sobra'".

A vilã teve muitos casos ao longo da trama, até se casar com o gigolô César (Cauã Reymond). Com a vida sexual agitada, a personagem ganhou vários apelidos nas redes sociais. Segundo Leandro, os atores se divertiam com a brincadeira nos bastidores.

"A gente morria de rir com isso... 'fodete, topete'. (Valter) É um personagem que veio fazer uma participação, teve uma função dramatúrgica, cumpri da melhor maneira possível, se divertindo ao máximo".