Ex-editora da Globo é presa por injúria racial durante formatura no Rio

Heider Sacramento
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:39
Uma ex-jornalista da TV Globo foi presa em flagrante na madrugada desta sexta-feira 19 após ser acusada de injúria racial durante uma festa de formatura na Cidade Nova, região central do Rio de Janeiro. A mulher foi identificada como Mônica da Mota Soares Malta, que já atuou como editora do Jornal da Globo.
Segundo informações divulgadas inicialmente pela Band, a confusão começou quando funcionários do evento informaram que um dos banheiros estava fechado. Inconformada, Mônica teria passado a ofender trabalhadores do local. Um vídeo exibido pela emissora registra parte do momento.
De acordo com o relato da vítima à polícia, além das ofensas direcionadas a uma funcionária, a jornalista teria usado expressões de cunho racista ao perceber a aproximação de outros colaboradores. A Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos para a delegacia.
Em depoimento, Mônica afirmou que havia ingerido bebida alcoólica e que o consumo teria interagido com medicamentos controlados. Ela disse não se lembrar do que falou, declarou estar envergonhada e pediu desculpas. Um laudo psiquiátrico foi anexado ao processo.
A ocorrência foi registrada na 19ª DP, na Tijuca.