Cor e número da sorte de hoje (20 de dezembro): o sábado pede calma, escolhas conscientes e menos pressa

Giuliana Mancini
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09:00
Hoje, sábado, dia 20 de dezembro, o ritmo desacelera e convida a escolhas mais conscientes. É um dia favorável para cuidar da rotina, organizar pendências e fortalecer vínculos por meio de atitudes simples. A cor e o número da sorte ajudam a manter o foco no que realmente importa. Veja a previsão.
Áries: Hoje é dia de respeitar seus limites e evitar decisões impulsivas. Organização traz clareza.
Cor da sorte: Terracota
Número da sorte: 4
Touro: Hoje é dia de conforto, prazer e boas conversas. Valorize o que traz segurança emocional.
Cor da sorte: Verde oliva
Número da sorte: 6
Gêmeos: Hoje é dia de filtrar informações e escolher melhor onde colocar sua energia.
Cor da sorte: Cinza claro
Número da sorte: 12
Câncer: Hoje é dia de acolhimento e proximidade com quem faz você se sentir em casa.
Cor da sorte: Pérola
Número da sorte: 2
Leão: Hoje é dia de descansar a mente e observar mais do que agir. Menos controle, mais escuta.
Cor da sorte: Dourado suave
Número da sorte: 8
Virgem: Hoje é dia de colocar ordem no que estava pendente e sentir alívio com isso.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 5
Libra: Hoje é dia de buscar harmonia sem se anular. Limites também são autocuidado.
Cor da sorte: Rosa claro
Número da sorte: 7
Escorpião: Hoje é dia de silêncio produtivo e introspecção. Evite se expor demais.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 11
Sagitário: Hoje é dia de escolher melhor seus compromissos e preservar sua energia.
Cor da sorte: Azul petróleo
Número da sorte: 9
Capricórnio: Hoje é dia de descanso merecido e planejamento leve para os próximos dias.
Cor da sorte: Grafite
Número da sorte: 10
Aquário: Hoje é dia de flexibilidade e adaptação. Planos mudam, e tudo bem.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 14
Peixes: Hoje é dia de cuidar do emocional e evitar absorver problemas alheios.
Cor da sorte: Verde água
Número da sorte: 3
