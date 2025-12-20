ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (20 de dezembro): o sábado pede calma, escolhas conscientes e menos pressa

A energia do dia favorece pausas estratégicas, decisões práticas e atitudes que trazem conforto emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, sábado, dia 20 de dezembro, o ritmo desacelera e convida a escolhas mais conscientes. É um dia favorável para cuidar da rotina, organizar pendências e fortalecer vínculos por meio de atitudes simples. A cor e o número da sorte ajudam a manter o foco no que realmente importa. Veja a previsão.

Áries: Hoje é dia de respeitar seus limites e evitar decisões impulsivas. Organização traz clareza.

Cor da sorte: Terracota

Número da sorte: 4

Touro: Hoje é dia de conforto, prazer e boas conversas. Valorize o que traz segurança emocional.

Cor da sorte: Verde oliva

Número da sorte: 6

Gêmeos: Hoje é dia de filtrar informações e escolher melhor onde colocar sua energia.

Cor da sorte: Cinza claro

Número da sorte: 12

Câncer: Hoje é dia de acolhimento e proximidade com quem faz você se sentir em casa.

Cor da sorte: Pérola

Número da sorte: 2

Leão: Hoje é dia de descansar a mente e observar mais do que agir. Menos controle, mais escuta.

Cor da sorte: Dourado suave

Número da sorte: 8

Virgem: Hoje é dia de colocar ordem no que estava pendente e sentir alívio com isso.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 5

Libra: Hoje é dia de buscar harmonia sem se anular. Limites também são autocuidado.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 7

Escorpião: Hoje é dia de silêncio produtivo e introspecção. Evite se expor demais.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 11

Sagitário: Hoje é dia de escolher melhor seus compromissos e preservar sua energia.

Cor da sorte: Azul petróleo

Número da sorte: 9

Capricórnio: Hoje é dia de descanso merecido e planejamento leve para os próximos dias.

Cor da sorte: Grafite

Número da sorte: 10

Aquário: Hoje é dia de flexibilidade e adaptação. Planos mudam, e tudo bem.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 14

Peixes: Hoje é dia de cuidar do emocional e evitar absorver problemas alheios.

Cor da sorte: Verde água

Número da sorte: 3