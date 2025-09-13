Professora é achada morta após ser sequestrada na porta de casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:15
A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (PCMT) confirmou que o corpo da professora Rosineide da Silva Pereira, de 41 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (13). Ela morava em São José do Rio Claro, município localizado a 315 km de Cuiabá (MT), e havia sido sequestrada na quinta-feira (11).
Em nota, a Polícia Civil afirmou que as diligências estão em andamento e, como o corpo foi encontrado em uma região de mata, área de difícil comunicação, ainda não há mais informações. Imagens de uma câmera de segurança captaram o momento em que Rosineide foi levada pelos sequestradores por volta de 17h30 daquele dia.
