Professora é achada morta após ser sequestrada na porta de casa

Ela estava desaparecida desde quinta (11), quando foi levada por dois homens

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:15

Professora estava desaparecida desde a última quinta-feira (11) Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (PCMT) confirmou que o corpo da professora Rosineide da Silva Pereira, de 41 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (13). Ela morava em São José do Rio Claro, município localizado a 315 km de Cuiabá (MT), e havia sido sequestrada na quinta-feira (11).

Em nota, a Polícia Civil afirmou que as diligências estão em andamento e, como o corpo foi encontrado em uma região de mata, área de difícil comunicação, ainda não há mais informações. Imagens de uma câmera de segurança captaram o momento em que Rosineide foi levada pelos sequestradores por volta de 17h30 daquele dia.