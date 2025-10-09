EQUIVOCO

Nikolas Ferreira vota com governo em MP de impostos e diz que errou porque cuidava da filha bebê

Deputado do PL disse que não percebeu a orientação do partido, que foi contrária ao texto

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:44

Nikolas Ferreira Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) admitiu ter votado por engano a favor da medida provisória que aumentava a arrecadação do governo em cerca de R$ 17 bilhões, por meio da taxação de apostas online e investimentos financeiros. Segundo ele, o erro aconteceu porque estava cuidando da filha recém-nascida no momento da votação.

Nikolas, que estava em Belo Horizonte na ocasião, não compareceu às sessões da Câmara na semana passada devido ao nascimento da filha. O parlamentar retornou a Brasília apenas nesta segunda-feira (7) para participar de um ato em defesa da anistia e, logo após o evento, voltou à capital mineira.

"Fiz campanha contra o dia todo a MP 1303 e cuidando da minha filha recém nascida aqui, me confundi e votei errado kkkk acontece", publicou o deputado mineiro no X, antigo Twitter. "Graças a Deus foi retirado de pauta. Chega de impostos!!! Vence o Brasil", acrescentou o parlamentar.

O voto dele contrariou a determinação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que havia orientado a bancada a derrubar a MP. Em mensagem no grupo do partido, Valdemar classificou a votação contra o governo como um “pedido pessoal” e parte da estratégia de oposição.

Dos parlamentares do PL, apenas dois não seguiram a orientação da sigla: Nikolas Ferreira e Antonio Carlos Rodrigues (SP). Outros 75 votaram pela derrubada da medida.