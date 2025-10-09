Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nikolas Ferreira vota com governo em MP de impostos e diz que errou porque cuidava da filha bebê

Deputado do PL disse que não percebeu a orientação do partido, que foi contrária ao texto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:44

Nikolas Ferreira
Nikolas Ferreira Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) admitiu ter votado por engano a favor da medida provisória que aumentava a arrecadação do governo em cerca de R$ 17 bilhões, por meio da taxação de apostas online e investimentos financeiros. Segundo ele, o erro aconteceu porque estava cuidando da filha recém-nascida no momento da votação.

Nikolas, que estava em Belo Horizonte na ocasião, não compareceu às sessões da Câmara na semana passada devido ao nascimento da filha. O parlamentar retornou a Brasília apenas nesta segunda-feira (7) para participar de um ato em defesa da anistia e, logo após o evento, voltou à capital mineira.

Nikolas Ferreira com a família

Nikolas Ferreira com a filha Serena por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti com Aurora por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti com a filha Aurora por Reprodução
Família Ferreira com o casal Bolsonaro por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti com a filha Aurora por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti com a filha Aurora por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti e a filha Aurora por Reprodução
Lívia Orletti com a filha Aurora por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti no parto de Serena por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti com as filhas por Reprodução
Nikolas Ferreira e a esposa Lívia Orletti no parto de Serena por Reprodução
Serena, segunda filha de Nikolas e Lívia por Reprodução
1 de 12
Nikolas Ferreira com a filha Serena por Reprodução

"Fiz campanha contra o dia todo a MP 1303 e cuidando da minha filha recém nascida aqui, me confundi e votei errado kkkk acontece", publicou o deputado mineiro no X, antigo Twitter. "Graças a Deus foi retirado de pauta. Chega de impostos!!! Vence o Brasil", acrescentou o parlamentar.

O voto dele contrariou a determinação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que havia orientado a bancada a derrubar a MP. Em mensagem no grupo do partido, Valdemar classificou a votação contra o governo como um “pedido pessoal” e parte da estratégia de oposição.

Dos parlamentares do PL, apenas dois não seguiram a orientação da sigla: Nikolas Ferreira e Antonio Carlos Rodrigues (SP). Outros 75 votaram pela derrubada da medida.

A MP acabou rejeitada pelo plenário da Câmara, com 251 votos contrários e 193 favoráveis. Mesmo após concessões a setores do agronegócio e negociações com legendas como PP, União Brasil, PSD e Republicanos, o governo não conseguiu manter o texto em vigor.

Mais recentes

Imagem - Governo se pronuncia sobre horário de verão em 2025

Governo se pronuncia sobre horário de verão em 2025
Imagem - Henrique Fogaça se pronuncia pela primeira vez após desabamento de restaurante

Henrique Fogaça se pronuncia pela primeira vez após desabamento de restaurante
Imagem - Partidos punem ministros do Esporte e Turismo por não entregarem cargos

Partidos punem ministros do Esporte e Turismo por não entregarem cargos

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,3 mil para jornada de 20h
01

Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,3 mil para jornada de 20h

Imagem - Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'
02

Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'

Imagem - Marinha abre seleção em Salvador com salário inicial de R$ 19 mil
03

Marinha abre seleção em Salvador com salário inicial de R$ 19 mil

Imagem - Homem mais velho do mundo, brasileiro revela segredo para chegar aos 113 anos
04

Homem mais velho do mundo, brasileiro revela segredo para chegar aos 113 anos