Nikolas Ferreira vota com governo em MP de impostos e diz que errou porque cuidava da filha bebê

Carol Neves
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 07:44
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) admitiu ter votado por engano a favor da medida provisória que aumentava a arrecadação do governo em cerca de R$ 17 bilhões, por meio da taxação de apostas online e investimentos financeiros. Segundo ele, o erro aconteceu porque estava cuidando da filha recém-nascida no momento da votação.
Nikolas, que estava em Belo Horizonte na ocasião, não compareceu às sessões da Câmara na semana passada devido ao nascimento da filha. O parlamentar retornou a Brasília apenas nesta segunda-feira (7) para participar de um ato em defesa da anistia e, logo após o evento, voltou à capital mineira.
Nikolas Ferreira com a família
"Fiz campanha contra o dia todo a MP 1303 e cuidando da minha filha recém nascida aqui, me confundi e votei errado kkkk acontece", publicou o deputado mineiro no X, antigo Twitter. "Graças a Deus foi retirado de pauta. Chega de impostos!!! Vence o Brasil", acrescentou o parlamentar.
O voto dele contrariou a determinação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que havia orientado a bancada a derrubar a MP. Em mensagem no grupo do partido, Valdemar classificou a votação contra o governo como um “pedido pessoal” e parte da estratégia de oposição.
Dos parlamentares do PL, apenas dois não seguiram a orientação da sigla: Nikolas Ferreira e Antonio Carlos Rodrigues (SP). Outros 75 votaram pela derrubada da medida.
A MP acabou rejeitada pelo plenário da Câmara, com 251 votos contrários e 193 favoráveis. Mesmo após concessões a setores do agronegócio e negociações com legendas como PP, União Brasil, PSD e Republicanos, o governo não conseguiu manter o texto em vigor.