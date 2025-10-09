Acesse sua conta
Lula reafirma que deve disputar a reeleição em 2026

"Possíveis adversários devem estar mais preocupados do que eu", afirmou presidente

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:43

Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira (9) que poderá concorrer a um novo mandato em 2026, desde que mantenha a mesma disposição que apresenta atualmente. A afirmação foi feita durante entrevista à rádio Piatã, de Salvador, em resposta a questionamentos sobre o desempenho positivo do governo em pesquisas recentes.

"Eu tenho certeza que os nossos possíveis adversários devem estar muito mais preocupados do que eu, porque eles sabem que vai ser difícil derrotar a gente numa eleição", afirmou Lula, destacando confiança em sua posição no cenário político.

Levantamentos de opinião mostram recuperação da popularidade do governo a um ano das eleições. A pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira, aponta que Lula lidera em todos os cenários simulados para o primeiro e segundo turno da disputa presidencial de 2026. Nos confrontos de segundo turno, ele aparece à frente de Ciro Gomes (PDT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Júnior (PSD), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União), Eduardo Bolsonaro (PL), Eduardo Leite (PSD) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível.

O presidente destacou ainda que os governadores que pretendem concorrer devem mostrar aos eleitores suas realizações nos estados, enquanto o governo federal também tem "muito para mostrar ao povo brasileiro".

Completando 80 anos neste mês, Lula tem reforçado que só disputará o quarto mandato caso esteja em condições de saúde favoráveis, e avalia que atualmente seu estado físico permite buscar a reeleição.

