Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avião da FAB com Lula apresenta falha em motor antes de voo no Pará

"Tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo", relatou o presidente após o incidente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:02

Lula falou do incidente em entrevista
Lula falou do incidente em entrevista Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por um susto durante sua viagem ao Pará nesta quinta-feira (2). Antes de decolar para uma agenda em Breves, na ilha do Marajó, o avião caça da Força Aérea Brasileira (FAB) apresentou um problema no motor ainda em solo, obrigando a delegação a descer da aeronave por precaução.

"Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido um problema quando eu estivesse no ar. E teve quando eu estava em terra, ainda tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo", relatou o presidente em entrevista à TV Liberal, nesta sexta (3). Depois do incidente, Lula e sua comitiva seguiram viagem em um avião do modelo C-97 Brasília. "Eu fui de noite agradecer à Nossa Senhora", acrescentou, relatando uma visita à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém.

O presidente chamou o episódio de "outro problema", em referência a uma falha anterior enfrentada durante uma viagem oficial em outubro de 2024. Na ocasião, o avião presidencial VC-1 apresentou uma dificuldade técnica logo após decolar do Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, próximo à Cidade do México. A aeronave precisou dar cerca de 50 voltas por quase cinco horas para consumir combustível antes de pousar em segurança, e a comitiva retornou ao Brasil em um avião reserva.

Lula

Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo
Lula por Reprodução/TV Bahia
Lula na França por Ricardo Stuckert/Presidência da República
Lula recebe título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris 8 por Ricardo Stuckert/PR
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Montagem de Lula com a camisa do Botafogo por Reprodução/Instagram
Paes e Lula por Ricardo Stuckert/PR
Presidente Lula por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula e Putin na Rússia por Reprodução
Lula durante cerimônia de abertura da 29ª Feicon e da 100ª edição do Enic por Reprodução
Presidente Lula (PT) por Walter Campanato/Agência Brasil
O Lula por Divulgação Ricardo Stuckert
BrasÃ­lia, 02/02/2025 - O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (c) reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (d), e da CÃ¢mara dos Deputados, Hugo Motta (e) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/AgÃªnciaÂ Brasil por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula usa boné com frase "O Brasil é dos brasileiros" por Reprodução
1 de 14
Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo

Apesar desses episódios, o VC-1 voltou a ser utilizado após revisão, e Lula intensificou suas viagens pelo país nas últimas semanas. Após o incidente de 2024, o presidente anunciou que pretende adquirir uma nova aeronave para uso presidencial, medida que ainda não foi concretizada.

O presidente está no Pará desde quinta-feira para inaugurar obras relacionadas à COP 30, marcada para novembro na capital paraense, e o incidente com o caça da FAB chamou atenção pela gravidade e pela reação imediata de precaução da equipe.

Mais recentes

Imagem - Intoxicação exógena: família contesta investigação sobre morte de casal em motel

Intoxicação exógena: família contesta investigação sobre morte de casal em motel
Imagem - Cotas para nordestinos em universidade de Santa Catarina geram polêmica: 'Absurdo'

Cotas para nordestinos em universidade de Santa Catarina geram polêmica: 'Absurdo'
Imagem - Alvo do MP, açougue anti-PT troca cartaz por nova mensagem: 'Ladrão não é bem-vindo'

Alvo do MP, açougue anti-PT troca cartaz por nova mensagem: 'Ladrão não é bem-vindo'

MAIS LIDAS

Imagem - Bebê à vista? Anjo da Guarda traz recados sobre gravidez para dois signos neste 3 de outubro
01

Bebê à vista? Anjo da Guarda traz recados sobre gravidez para dois signos neste 3 de outubro

Imagem - Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia
02

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Imagem - Leonardo vira alvo de críticas após flashback em 'Vale Tudo': ‘Odete nunca errou’
03

Leonardo vira alvo de críticas após flashback em 'Vale Tudo': ‘Odete nunca errou’

Imagem - Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal
04

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal