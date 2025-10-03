SUSTO

Avião da FAB com Lula apresenta falha em motor antes de voo no Pará

"Tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo", relatou o presidente após o incidente

Carol Neves

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:02

Lula falou do incidente em entrevista Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por um susto durante sua viagem ao Pará nesta quinta-feira (2). Antes de decolar para uma agenda em Breves, na ilha do Marajó, o avião caça da Força Aérea Brasileira (FAB) apresentou um problema no motor ainda em solo, obrigando a delegação a descer da aeronave por precaução.

"Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido um problema quando eu estivesse no ar. E teve quando eu estava em terra, ainda tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo", relatou o presidente em entrevista à TV Liberal, nesta sexta (3). Depois do incidente, Lula e sua comitiva seguiram viagem em um avião do modelo C-97 Brasília. "Eu fui de noite agradecer à Nossa Senhora", acrescentou, relatando uma visita à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém.

O presidente chamou o episódio de "outro problema", em referência a uma falha anterior enfrentada durante uma viagem oficial em outubro de 2024. Na ocasião, o avião presidencial VC-1 apresentou uma dificuldade técnica logo após decolar do Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, próximo à Cidade do México. A aeronave precisou dar cerca de 50 voltas por quase cinco horas para consumir combustível antes de pousar em segurança, e a comitiva retornou ao Brasil em um avião reserva.

Apesar desses episódios, o VC-1 voltou a ser utilizado após revisão, e Lula intensificou suas viagens pelo país nas últimas semanas. Após o incidente de 2024, o presidente anunciou que pretende adquirir uma nova aeronave para uso presidencial, medida que ainda não foi concretizada.