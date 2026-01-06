Humorista que pediu para 'desligarem' Nikolas igual a Charlie Kirk é investigado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:57
A Polícia Legislativa Federal (PLF) investiga Tiago Santineli (foto em destaque) após o humorista usar as redes sociais e pedir que “desliguem” o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Na publicação, Santineli diz que “pode ser igual desligaram Charlie Kirk”, assassinado em setembro de 2025, nos Estados Unidos.
“Alguém desliga o Nikolas por favor. Pode ser igual desligaram o Charlie Kirk, não importa. A gente não pode ficar pagando 60K [R$ 60 mil] pra um filho da puta desse que pede para um país estrangeiro invadir o próprio país que ele é pago para representar”, escreveu o humorista na rede social X, antigo Twitter.