PLF

Humorista que pediu para 'desligarem' Nikolas igual a Charlie Kirk é investigado

Tiago Santineli escreveu nas redes sociais: “Alguém desliga o Nikolas” e fez referência ao caso de Charlie Kirk assassinado em setembro

Metrópoles

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:57

Tiago Santineli Crédito: Reprodução

A Polícia Legislativa Federal (PLF) investiga Tiago Santineli (foto em destaque) após o humorista usar as redes sociais e pedir que “desliguem” o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Na publicação, Santineli diz que “pode ser igual desligaram Charlie Kirk”, assassinado em setembro de 2025, nos Estados Unidos.