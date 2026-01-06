Acesse sua conta
Humorista que pediu para 'desligarem' Nikolas igual a Charlie Kirk é investigado

Tiago Santineli escreveu nas redes sociais: “Alguém desliga o Nikolas” e fez referência ao caso de Charlie Kirk assassinado em setembro

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:57

Tiago Santineli
Tiago Santineli Crédito: Reprodução

A Polícia Legislativa Federal (PLF) investiga Tiago Santineli (foto em destaque) após o humorista usar as redes sociais e pedir que “desliguem” o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Na publicação, Santineli diz que “pode ser igual desligaram Charlie Kirk”, assassinado em setembro de 2025, nos Estados Unidos.

“Alguém desliga o Nikolas por favor. Pode ser igual desligaram o Charlie Kirk, não importa. A gente não pode ficar pagando 60K [R$ 60 mil] pra um filho da puta desse que pede para um país estrangeiro invadir o próprio país que ele é pago para representar”, escreveu o humorista na rede social X, antigo Twitter.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

