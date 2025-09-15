REDES SOCIAIS

Médico pernambucano pede desculpas após celebrar morte de Charlie Kirk e relata ameaças

Ele teve visto dos EUA proibido e afirma que está sofrendo ataques

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:18

Ricardo Jorge Vasconcelos Barbosa fez comentário sobre morte de Charlie Kirk Crédito: Reprodução

O neurocirurgião pernambucano Ricardo Jorge Vasconcelos Barbosa divulgou uma nota de desculpas depois da repercussão de uma mensagem publicada em suas redes sociais. O comentário elogiava o autor dos disparos que resultaram na morte do ativista conservador Charlie Kirk, nos Estados Unidos, episódio que levou ao cancelamento do visto do médico pelo governo norte-americano, além da demissão de uma clínica.

Na publicação que originou a crise, Ricardo escreveu: "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical". A frase viralizou fora de seu círculo de contatos e chegou a ser reproduzida por parlamentares como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que criticou o médico. O vereador Thiago Medina (PL) também se posicionou e pediu ao Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) a cassação do registro profissional dele.

Em sua retratação, o neurocirurgião afirmou que a postagem foi uma "colocação infeliz", retirada de contexto ao ser amplamente compartilhada. Ele declarou ainda que, desde então, tem recebido ameaças de morte e pretende acionar a Justiça para denunciar os autores. "Peço desculpas à família enlutada e registro que montagens e sobreposições de imagens distorceram o conteúdo original, em nada condizendo com os princípios que sempre nortearam minha conduta pessoal e profissional: o respeito à vida e à ética", escreveu.

Ele disse que o print tem sido usado "por pessoas que estão ameaçando" a família dele, incluindo a esposa e os irmãos. "Muitas ameaças de morte.(...) Temos print de tudo. Todas as pessoas serão denunciadas", afirmou.

A polêmica também teve repercussão na área médica. A Recife Day Clinic, onde Ricardo atendia, anunciou seu desligamento definitivo. Em comunicado, a instituição classificou as declarações como incompatíveis com seus princípios. "As opiniões expressas recentemente por um médico que atendia em nossa instituição, em suas redes sociais, são estritamente pessoais e não refletem, em nenhuma circunstância, os valores e princípios desta instituição", disse a nota, acrescentando que o profissional foi "banido definitivamente" da unidade.