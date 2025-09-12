Acesse sua conta
De 'Bella ciao' a 'se ler é gay': quem é o suspeito preso pela morte de Charlie Kirk

Tyler Robinson, de 22 anos, foi entregue pela própria família após confessar o crime

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:07

Tyler Robinson
Tyler Robinson Crédito: Reprodução

O governador de Utah, Spencer Cox, confirmou nesta sexta-feira (12) a prisão de Tyler Robinson, 22 anos, acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk, 31, durante uma palestra na Utah Valley University, na quarta-feira (10). O republicano foi baleado no pescoço enquanto discursava e não resistiu.

A captura de Robinson ocorreu 33 horas após o crime, no terceiro dia de buscas que mobilizaram o FBI e a polícia local. Segundo Cox, a própria família do suspeito foi decisiva para que ele fosse encontrado. “Nós o pegamos. Na noite de 11 de setembro, um familiar de Tyler Robinson entrou em contato com um amigo da família, que procurou o Gabinete do Xerife do Condado de Washington. Robinson havia confessado ou insinuado que tinha cometido o incidente”, explicou o governador. "Queria agradecer à família de Tyler Robinson. Vocês fizeram a coisa certa".

O FBI detalhou que o jovem chegou a admitir o crime a amigos antes de ser preso. Ele também havia comentado, dias antes, que sabia da presença de Kirk em Utah e que não gostava do ativista. “Kirk estava cheio de ódio e espalhando ódio”, teria dito a parentes, de acordo com os investigadores. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Suspeito de matar Charlie Kirk com tiro de fuzil é detido, afirma Trump

Quem era Charlie Kirk, apoiador de Trump morto em universidade nos EUA

Influenciador trumpista Charlie Kirk é baleado e morto em evento nos EUA

Cartuchos com mensagens

Durante as investigações, chamou atenção o conteúdo das cápsulas encontradas com o rifle de Robinson. Além da que foi disparada, outras três traziam frases escritas à mão com referências a expressões usadas em fóruns on-line, provocações políticas e até à música de resistência italiana “Bella Ciao”.

Segundo Cox, uma das cápsulas tinha a inscrição: “notices bulges, OwO what’s this?”, expressão de internet usada em tom de ironia. Outras traziam frases como “Ei, fascista! Pegue!”, acompanhada de símbolos de setas usados em jogos eletrônicos; “Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao”; e “Se você leu isso, você é gay, LMAO” - sendo LMAO a sigla para “Laughing My Ass Off”, ou “rindo muito”.

Reações

Antes mesmo da confirmação oficial da prisão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia dito acreditar que o atirador estava sob custódia. Mais tarde, ao comentar o caso, afirmou: “Espero que ele seja considerado culpado. Vou conseguir a pena de morte pelo que você fez a Charlie Kirk. Ele trabalha tanto e todos que o assistem gostam dele. A esquerda está tendo um ataque cardíaco”.

De acordo com o governador Cox, Robinson não era estudante da universidade onde o ataque ocorreu e vivia havia anos com a família no Condado de Washington, a cerca de 400 km do local do crime. No dia do crime, o suspeito foi até a universidade de carro. Depois de matar Kirk, trocou de roupa e fugiu a pé.

A arma utilizada, um fuzil equipado com mira, foi encontrada pela polícia na quinta-feira (11). O FBI também identificou postagens de Robinson em redes sociais relacionadas ao uso de armas de fogo - aparentemente o jovem tinha contato com armas desde cedo, incentivado pelo pai, Matt Robinson, veterano há 27 anos do Departamento do Xerife do Condado de Washington.

