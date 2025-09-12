EUA

Suspeito de matar Charlie Kirk com tiro de fuzil é detido, afirma Trump

Presidente diz que prisão foi possível graças à colaboração da família do suspeito e de autoridades locais

Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:36

Suspeito de matar Charlie Kirk Crédito: Divulgação

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (12) que, “com um alto grau de certeza, temos o suspeito sob custódia”, referindo-se ao atirador que matou o ativista de extrema-direita Charlie Kirk em uma universidade de Utah. Segundo Trump, um “pastor que trabalhava com a polícia” teria reconhecido o suspeito, e depois o pai do jovem convenceu-o a se entregar às autoridades.

“O que eles têm é alguém que acreditam ter cometido o crime”, acrescentou o presidente. Até o momento, não houve confirmação oficial do FBI ou do Departamento de Segurança Pública de Utah sobre a detenção do suspeito.

Enquanto isso, o caixão de Kirk chegou ao seu estado natal, Arizona, a bordo do Air Force Two, acompanhado pelo vice-presidente JD Vance. A esposa de Vance, Usha, desembarcou junto com a viúva de Kirk, Erika. O vice-presidente ajudou a carregar o caixão junto a um grupo de militares uniformizados.

Vance destacou nas redes sociais a importância de Kirk na política americana: “Grande parte do sucesso que tivemos nesta administração se deve à habilidade de Charlie de organizar e reunir pessoas. Ele não apenas nos ajudou a vencer em 2024, mas também contribuiu para montar toda a equipe do governo.”

Trump, que anunciou que concederá a Medalha da Liberdade a Kirk postumamente, disse à esposa do ativista que as autoridades estavam fazendo “grandes progressos” para rastrear o suspeito e que já possui “uma indicação sobre o motivo … mas vamos informar sobre isso mais tarde”.

Crime

Charlie Kirk, de 31 anos, foi atingido enquanto discursava em um evento na Universidade Utah Valley, na cidade de Orem, no estado de Utah, região central do país.

O disparo atingiu o pescoço do fundador da organização Turning Point USA. Ele foi levado por seguranças particulares a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No momento do ataque, Kirk falava ao ar livre para a plateia, sentado sob uma tenda com a frase "Me prove que estou errado". Vídeos registrados durante o evento mostram que o tiro foi disparado à distância e que a multidão entrou em pânico assim que percebeu o ocorrido.

Dois suspeitos chegaram a ser detidos no dia do crime, prestaram depoimento e foram liberados por não terem envolvimento com o atentado. A investigação agora é conduzida em conjunto pelo FBI e pela polícia de Utah.

Na quinta-feira (11), o FBI informou que o atirador havia fugido por uma área residencial próxima à universidade. A arma utilizada, um fuzil de alta precisão, foi encontrada em um bosque nas imediações do campus.

Autoridades também divulgaram imagens do suspeito fugindo após pular de um telhado da universidade. Segundo as investigações, o tiro que matou Kirk partiu de longa distância, do topo de um prédio dentro do campus.