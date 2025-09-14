EUA

Suspeito de matar Charlie Kirk debochou do crime em chat: 'Meu clone'

Ele conversou do atentado com amigos, sem revelar que havia sido o atirador

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 14:23

Tyler Robinson Crédito: Reprodução

Horas antes de ser preso, Tyler Robinson, apontado como autor dos disparos que mataram o influenciador conservador Charlie Kirk, trocou mensagens no Discord falando do crime em tom de deboche. Quando colegas mencionaram as imagens do atirador divulgadas pela polícia lembravam Tyler, ele respondeu: “É meu clone”.

As autoridades haviam pedido ajuda da população para identificar o suspeito, apesar da baixa qualidade dos registros. No dia seguinte, Robinson foi questionado por colegas no grupo on-line. Um deles foi direto: “Tyler matou Kirk”. O jovem negou, disse que queriam apenas “gerar problemas para ele” e voltou a afirmar que se tratava de um clone ("doppelganger").

O grupo ainda ironizou a recompensa superior a R$ 500 milhões oferecida pelo FBI. Um dos participantes comentou que entregaria Robinson para receber o dinheiro. Ele respondeu que poderia ser entregue, desde que o valor fosse dividido com ele.

As provocações continuaram. Ao ser alertado de que Donald Trump enviaria tropas para Utah em busca do assassino, Robinson retrucou que isso não ocorreria em um “estado vermelho” (republicano), sugerindo que o atirador poderia ter vindo “da Califórnia”, estado que é conhecido pela maioria democrata. Ele também mostrou estar acompanhando a repercussão do caso e mencionou frases antifascistas encontradas no local do crime.

A troca de mensagens acabou se tornando peça-chave. Menos de 12 horas depois, Robinson foi detido. Um ex-colega de ensino médio, também integrante do grupo, repassou a conversa ao The New York Times, que publicou parte do conteúdo em uma reportagem.

Prisão e investigações

O jovem acabou sendo entregue pelo próprio pai, que recebeu a confissão e pediu ajuda a um pastor para intermediar a rendição. “Quero agradecer aos familiares dele, que fizeram a coisa certa e o entregaram”, declarou o governador de Utah, Spencer Cox.

Segundo Cox, a arma usada no ataque tinha inscrições gravadas. Em um dos estojos foi lida a frase “Ei, fascista, pegue isso!”. Outras duas mensagens foram encontradas em munições não disparadas: “Se você está lendo isso, você é gay” e “Bella Ciao”, em referência à canção antifascista italiana. A polícia ainda investiga o significado das frases ou se as sentenças foram usadas em referências a jogos, apenas como uma "trollagem".

Um colega de quarto também teria revelado à polícia que Robinson enviou mensagens sobre recuperar um rifle escondido em um arbusto. Ele descreveu a arma como “única” justamente por conter inscrições gravadas.

De acordo com o FBI, Robinson chegou ao campus de carro pouco antes do meio-dia, subiu até o telhado por uma escada e de lá efetuou os disparos. Depois, misturou-se entre os estudantes e deixou o local a pé. Kirk foi atingido no pescoço e chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.

Influenciador fazia sucesso entre jovens

Com forte atuação no campo conservador, Charlie Kirk, de 31 anos, liderava a organização Turning Point USA, responsável por mobilizar jovens eleitores em universidades americanas em favor do Partido Republicano.

Apresentador do The Charlie Kirk Show, transmitido em cerca de 150 estações de rádio e também disponível como podcast, o influenciador somava mais de 14 milhões de seguidores em suas redes sociais.