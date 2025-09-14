Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Esculturas gigantes de espécies pré-históricas atraem visitantes e transformam o local em referência turística

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:04

Dinossauro em Santa Inês
Dinossauro em Santa Inês Crédito: Reprodução/TV Bahia

No centro-sul da Bahia, Santa Inês, município com cerca de 10 mil habitantes, vem ganhando fama nacional ao ser apelidado de “cidade dos dinossauros”. O título é fruto do projeto Dinovale, da prefeitura, que espalhou pelas praças e ruas réplicas em tamanho real de animais pré-históricos, tornando o cenário urbano um verdadeiro museu a céu aberto.

Entre os gigantes já instalados está o Pycnonemossauro, carnívoro de 8,5 metros que viveu no Centro-Oeste há cerca de 70 milhões de anos, no período Cretáceo. Também chamam atenção o Irritator Challengeri, encontrado na Chapada do Araripe (CE), e o pterossauro Tropeognathus. O acervo inclui ainda uma preguiça-gigante, animal pré-histórico que habitou a Bahia há mais de 11 mil anos e cujos fósseis já foram encontrados em cidades vizinhas como Irajuba, Anagé e Planaltino.

Santa Inês, a cidade dos dinossauros

Santa Inês, na Bahia por Divulgação
Dinossauro em Santa Inês por Reprodução/TV Bahia
Anilson Borges por Anilson Borges/Divulgação
Dinossauro em Santa Inês por Reprodução
Dinossauro em Santa Inês por Arquivo Pessoal
Dinossauro sendo transportado por Arquivo Pessoal
Dinossauro sendo transportado por Dinossauro
Dinossauro sendo transportado por Arquivo Pessoal
1 de 8
Santa Inês, na Bahia por Divulgação

As esculturas foram concebidas pelo paleoartista Anilson Borges, 40 anos, nascido em Santa Inês. Autodidata, ele começou a esculpir aos 15 anos, aprimorou técnicas ao longo de décadas e hoje utiliza ferro, isopor, resina e fibra de vidro para dar realismo às peças. “Aprendi sozinho a fazer as esculturas. Com o tempo, fui aprimorando a técnica, usando materiais melhores, mais resistentes”, explicou ele ao CORREIO em 2019. Borges também tem trabalhos espalhados em museus de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Ceará.

A maior escultura já produzida por Anilson foi a de um Camarassauro, dinossauro herbívoro quadrúpede que viveu no período Jurássico, na América do Norte. A peça, com 18 metros de comprimento e cerca de 8 metros de altura, levou oito meses para ser concluída com o apoio de três artistas que trabalharam diariamente no ateliê “Criando Dinossauros”. O projeto é resultado de anos de dedicação e da paixão do artista, que começou após assistir ao filme Jurassic Park, em 1994, experiência que o motivou a criar sua primeira escultura no ano seguinte.

O que inicialmente era apenas um hobby ganhou força em 2001, quando Anilson recebeu o convite para realizar sua primeira exposição no antigo Shopping Iguatemi, atual Shopping da Bahia, em Salvador. Na ocasião, apresentou esculturas menores do que as que produz hoje, mas já despertou o interesse do público. A boa recepção fez com que ele passasse a investir na produção de novas peças voltadas ao mercado.

Educacional

Além de embelezar os espaços públicos, o projeto tem objetivos turísticos e pedagógicos. Em cada réplica, há informações sobre a espécie retratada, o período em que viveu e seus hábitos alimentares. “Anilson Borges é um talento que temos na nossa cidade, uma pessoa da terra, seria ignorância da nossa parte não fazer algo que valorizasse as suas obras e ao mesmo tempo estimulasse a nossa economia”, afirmou o então secretário de Cultura, Reubem Alves.

Especialistas ressaltam que a iniciativa também tem relevância científica. A professora Rita Barreto Bittencourt, bióloga da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), lembra que fósseis da preguiça-gigante chegaram a ser usados como utensílios domésticos por moradores de Irajuba, até que pesquisadores explicaram o valor das peças. Para ela, o Dinovale deveria receber incentivos de outras esferas de governo: “Ele é algo inédito, torço para que Santa Inês vire referência no assunto”.

*Com informações do repórter Mário Bittencourt

Mais recentes

Imagem - Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia

Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia
Imagem - Jiboia é encontrada em cima de árvore no Litoral Norte

Jiboia é encontrada em cima de árvore no Litoral Norte
Imagem - De graça! Confira cinco restaurantes em Salvador que oferecem brindes para aniversariantes

De graça! Confira cinco restaurantes em Salvador que oferecem brindes para aniversariantes

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador
01

Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador

Imagem - Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana
02

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Imagem - Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia
03

Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia

Imagem - Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador
04

Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador