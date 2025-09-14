Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:35
Um passageiro foi morto com golpes de canivete dentro de um ônibus que passava pela BR-116 na altura de Jequié, no sudoeste da Bahia. Erasmo Casseano dos Santos Júnior, 35 anos, era alagoano e viajava de Santa Helena de Goiás (GO) para Teotônio Vilela, no interior do Alagoas.
O crime aconteceu na madrugada da sexta (12) e o suspeito, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante por policiais militares em um matagal onde se escondeu depois do crime. O caso é investigado pela delegacia de Jequié, informou a Polícia Civil.
A esposa de Erasmo contou ao G1 Alagoas que o marido estava trabalhando como mecânico de caminhões no interior de Goiás havia três meses, mas decidiu se demitir e voltar para ficar com a família.
"A previsão era chegar aqui na sexta, entre 11h e 12h. Pelas informações que eu recebi, o suspeito sentou ao lado do Júnior durante a viagem", diz Bruna Avelino da Silva.
Ela trocou mensagens com o marido durante a viagem e ele sinalizou que estava conversando com o suspeito, identificado como Cleiton Fernandes, seu vizinho de cadeira, e que nas pausas os dois estavam descendo juntos para comprar comida.
O marido parou de responder por volta das 21h de quinta. "Quando foi 9h do outro dia, me informaram do acontecido. Falaram que a outra pessoa estaria armada e teria esfaqueado o Júnior após uma discussão”, explica a esposa. O motivo do desentendimento não foi divulgado, mas testemunhas viram Cleiton atacando o mecânico por volta das 2h.
A família denuncia que enquanto o mecânico sangrava, o motorista do ônibus parou o veículo e expulsou vítima e suspeito. A versão ainda é investigada e não foi confirmada oficialmente pela polícia. O corpo de Erasmo Júnior foi encontrado na BR-116 e o suspeito fugiu por um matagal, mas foi localizado depois e preso em flagrante.
O corpo do alagoano foi liberado e deve ser sepultado este domingo, em Teotônio Vilela. Além da esposa, o mecânico deixa uma filha de sete anos.