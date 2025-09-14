VIOLÊNCIA

Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia

Mecânico de 34 anos voltava para casa no interior de Alagoas após três meses trabalhando em Goiás

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:35

Erasmo Casseano dos Santos Junior Crédito: Reprodução

Um passageiro foi morto com golpes de canivete dentro de um ônibus que passava pela BR-116 na altura de Jequié, no sudoeste da Bahia. Erasmo Casseano dos Santos Júnior, 35 anos, era alagoano e viajava de Santa Helena de Goiás (GO) para Teotônio Vilela, no interior do Alagoas.

O crime aconteceu na madrugada da sexta (12) e o suspeito, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante por policiais militares em um matagal onde se escondeu depois do crime. O caso é investigado pela delegacia de Jequié, informou a Polícia Civil.

A esposa de Erasmo contou ao G1 Alagoas que o marido estava trabalhando como mecânico de caminhões no interior de Goiás havia três meses, mas decidiu se demitir e voltar para ficar com a família.

"A previsão era chegar aqui na sexta, entre 11h e 12h. Pelas informações que eu recebi, o suspeito sentou ao lado do Júnior durante a viagem", diz Bruna Avelino da Silva.

Ela trocou mensagens com o marido durante a viagem e ele sinalizou que estava conversando com o suspeito, identificado como Cleiton Fernandes, seu vizinho de cadeira, e que nas pausas os dois estavam descendo juntos para comprar comida.

O marido parou de responder por volta das 21h de quinta. "Quando foi 9h do outro dia, me informaram do acontecido. Falaram que a outra pessoa estaria armada e teria esfaqueado o Júnior após uma discussão”, explica a esposa. O motivo do desentendimento não foi divulgado, mas testemunhas viram Cleiton atacando o mecânico por volta das 2h.

A família denuncia que enquanto o mecânico sangrava, o motorista do ônibus parou o veículo e expulsou vítima e suspeito. A versão ainda é investigada e não foi confirmada oficialmente pela polícia. O corpo de Erasmo Júnior foi encontrado na BR-116 e o suspeito fugiu por um matagal, mas foi localizado depois e preso em flagrante.