Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia

Mecânico de 34 anos voltava para casa no interior de Alagoas após três meses trabalhando em Goiás

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:35

Erasmo Casseano dos Santos Junior
Erasmo Casseano dos Santos Junior Crédito: Reprodução

Um passageiro foi morto com golpes de canivete dentro de um ônibus que passava pela BR-116 na altura de Jequié, no sudoeste da Bahia. Erasmo Casseano dos Santos Júnior, 35 anos, era alagoano e viajava de Santa Helena de Goiás (GO) para Teotônio Vilela, no interior do Alagoas.

O crime aconteceu na madrugada da sexta (12) e o suspeito, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante por policiais militares em um matagal onde se escondeu depois do crime. O caso é investigado pela delegacia de Jequié, informou a Polícia Civil. 

A esposa de Erasmo contou ao G1 Alagoas que o marido estava trabalhando como mecânico de caminhões no interior de Goiás havia três meses, mas decidiu se demitir e voltar para ficar com a família.

"A previsão era chegar aqui na sexta, entre 11h e 12h. Pelas informações que eu recebi, o suspeito sentou ao lado do Júnior durante a viagem", diz Bruna Avelino da Silva.

Ela trocou mensagens com o marido durante a viagem e ele sinalizou que estava conversando com o suspeito, identificado como Cleiton Fernandes,  seu vizinho de cadeira, e que nas pausas os dois estavam descendo juntos para comprar comida.

O marido parou de responder por volta das 21h de quinta. "Quando foi 9h do outro dia, me informaram do acontecido. Falaram que a outra pessoa estaria armada e teria esfaqueado o Júnior após uma discussão”, explica a esposa. O motivo do desentendimento não foi divulgado, mas testemunhas viram Cleiton atacando o mecânico por volta das 2h. 

 A família denuncia que enquanto o mecânico sangrava, o motorista do ônibus parou o veículo e expulsou vítima e suspeito. A versão ainda é investigada e não foi confirmada oficialmente pela polícia. O corpo de Erasmo Júnior foi encontrado na BR-116 e o suspeito fugiu por um matagal, mas foi localizado depois e preso em flagrante.

O corpo do alagoano foi liberado e deve ser sepultado este domingo, em Teotônio Vilela. Além da esposa, o mecânico deixa uma filha de sete anos. 

Mais recentes

Imagem - Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros
Imagem - Jiboia é encontrada em cima de árvore no Litoral Norte

Jiboia é encontrada em cima de árvore no Litoral Norte
Imagem - De graça! Confira cinco restaurantes em Salvador que oferecem brindes para aniversariantes

De graça! Confira cinco restaurantes em Salvador que oferecem brindes para aniversariantes

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador
01

Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador

Imagem - Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana
02

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Imagem - Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia
03

Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia

Imagem - Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador
04

Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador