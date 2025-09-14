SUSTO

Jiboia é encontrada em cima de árvore no Litoral Norte

Policiais fizeram resgate do animal

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:10

Jiboia foi resgatada em cima de árvore Crédito: Reprodução

Uma jiboia de aproximadamente 2 metros foi resgatada no sábado (13) no Litoral Norte por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambienta (Coppa), que foram acionadas por moradores da região.

Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam rondas no local quando foram avisados de que havia uma serpente em cima de uma árvore que estava deixando os moradores assustados.

Os PMs foram até o local e removeram o animal. Agora, a jiboia será encaminhado ao Cetas para receber os cuidados necessários.

O que fazer ao encontrar animal peçonhento

De acordo com o biólogo Igor Macedo, especialista ambiental da Bracell, o primeiro passo é manter a calma e evitar qualquer tentativa de agressão ou contato direto com o animal. “Não tente matar ou manipular diretamente o animal. O ideal é isolar o local com segurança e chamar as autoridades responsáveis”, recomenda.