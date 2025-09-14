Jiboia é encontrada em cima de árvore no Litoral Norte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:10
Uma jiboia de aproximadamente 2 metros foi resgatada no sábado (13) no Litoral Norte por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambienta (Coppa), que foram acionadas por moradores da região.
Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam rondas no local quando foram avisados de que havia uma serpente em cima de uma árvore que estava deixando os moradores assustados.
Os PMs foram até o local e removeram o animal. Agora, a jiboia será encaminhado ao Cetas para receber os cuidados necessários.
O que fazer ao encontrar animal peçonhento
De acordo com o biólogo Igor Macedo, especialista ambiental da Bracell, o primeiro passo é manter a calma e evitar qualquer tentativa de agressão ou contato direto com o animal. “Não tente matar ou manipular diretamente o animal. O ideal é isolar o local com segurança e chamar as autoridades responsáveis”, recomenda.
Caso o apoio profissional não esteja disponível, Macedo sugere uma alternativa cuidadosa: com o uso de equipamentos simples como rodo e pá de cabo longo, o animal pode ser recolhido para um balde grande com tampa, sempre tomando os devidos cuidados para evitar acidentes. A recomendação é que o animal seja entregue aos órgãos ambientais ou solto em uma área verde distante de residências.