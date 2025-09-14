HOJE!

22ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia acontece na Barra neste domingo; confira programação

Evento, organizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), contará com uma variedade de atrações culturais

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:52

Evento acontece na Barra Crédito: Divulgação

O desfile da 22ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia será realizado neste domingo (14), às 15h. O desfile terá início no Farol da Barra e seguirá até o Clube Espanhol, na orla de Salvador. Milhares de pessoas são esperadas para o desfile, com concentração às 12h. A programação inclui 9 trios elétricos, apresentações artísticas, mensagens de luta e homenagens.

O evento, organizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), contará com uma variedade de atrações culturais no Palco da Diversidade, no Farol da Barra. Neste ano, o evento tem como tema “Envelhecer Sem Vergonha. Com Orgulho!” e convida a sociedade a refletir sobre a realidade da população LGBTQIAPN+ idosa, enfrentando o preconceito, a invisibilidade e reafirmando o direito de viver com dignidade em todas as fases da vida.

Nesta edição, o desfile do Orgulho LGBT+ Bahia tem como madrinhas Ângela Guimarães e Leonora Áquilla e padrinho Júlio César Habib, que celebram a diversidade e reforçam o compromisso com a inclusão e a visibilidade. O evento encerra a Semana da Diversidade Cultural LGBT+ de Salvador.

As atrações do Palco da Diversidade incluem performances artísticas e shows, a partir das 12h. Artistas transformistas 60+ farão uma homenagem especial a drag Divina Aloma, com repertório do grupo As Frenéticas, fenômeno da disco music brasileira. Nesta edição, o palco do evento será batizado de Luiz Mott 80+, em homenagem ao fundador do GGB, Luiz Mott.

Ações de saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montará um módulo especial oferecendo atendimento de urgência e emergência, serviços de prevenção, além de testagem rápida para HIV e sífilis. No espaço, também serão distribuídos diversos insumos de cuidado e prevenção, como preservativos internos e externos, gel lubrificante e autotestes de HIV.

O serviço de testagem rápida, retirada de autotestes e entrega de insumos funcionará das 10h às 21h, enquanto os atendimentos de urgência e emergência acontecerão das 11h às 23h. O módulo estará localizado na Rua Dias D’Ávila, próximo ao antigo Beco da Off, garantindo suporte, prevenção e acolhimento durante todo o evento.

Confira a programação:

Palco da Diversidade (Farol da Barra)

Horário: 12h

Apresentação: Michelle Lorem, Scarleth Sangalo e Lena Oxa

Performances artísticas

Alan Lade

Dicca Rios

Divina Aloma

Fabiane Galvão

Geo Pontes

Gilvan Oliveira

Palominha Del Sarto

Tyhanka Star

Shows

15h – Cantora A Ninfeta

16h – Grupo Samba Ohana

18h – Banda Orisun Agbárà

20h – Banda Cortejo Afro

Cortejo de trios

Trio GGB: DJ Prettin D’kingo

Trio Léo Kret do Brasil: Selakuatro

Trio Abaci: Banda Frevância Elétrica

Trio GGL: Samba do Pretinho

Trio Torcida Tricolor: A Dama e Bonde das Maravilhas

Trio Camila Parker: DJ Koki Santos

Trio UNEB: DJs Jerônimo Sodré, Sérgio Vidal e Adriana Prates

Trio Ballroom: Cantores Igor Jean e Jhon Reis, Banda Delírio do Arrocha e DJ Chiquinho