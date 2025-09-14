22ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia acontece na Barra neste domingo; confira programação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:52
O desfile da 22ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia será realizado neste domingo (14), às 15h. O desfile terá início no Farol da Barra e seguirá até o Clube Espanhol, na orla de Salvador. Milhares de pessoas são esperadas para o desfile, com concentração às 12h. A programação inclui 9 trios elétricos, apresentações artísticas, mensagens de luta e homenagens.
O evento, organizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), contará com uma variedade de atrações culturais no Palco da Diversidade, no Farol da Barra. Neste ano, o evento tem como tema “Envelhecer Sem Vergonha. Com Orgulho!” e convida a sociedade a refletir sobre a realidade da população LGBTQIAPN+ idosa, enfrentando o preconceito, a invisibilidade e reafirmando o direito de viver com dignidade em todas as fases da vida.
Nesta edição, o desfile do Orgulho LGBT+ Bahia tem como madrinhas Ângela Guimarães e Leonora Áquilla e padrinho Júlio César Habib, que celebram a diversidade e reforçam o compromisso com a inclusão e a visibilidade. O evento encerra a Semana da Diversidade Cultural LGBT+ de Salvador.
As atrações do Palco da Diversidade incluem performances artísticas e shows, a partir das 12h. Artistas transformistas 60+ farão uma homenagem especial a drag Divina Aloma, com repertório do grupo As Frenéticas, fenômeno da disco music brasileira. Nesta edição, o palco do evento será batizado de Luiz Mott 80+, em homenagem ao fundador do GGB, Luiz Mott.
Ações de saúde
A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montará um módulo especial oferecendo atendimento de urgência e emergência, serviços de prevenção, além de testagem rápida para HIV e sífilis. No espaço, também serão distribuídos diversos insumos de cuidado e prevenção, como preservativos internos e externos, gel lubrificante e autotestes de HIV.
O serviço de testagem rápida, retirada de autotestes e entrega de insumos funcionará das 10h às 21h, enquanto os atendimentos de urgência e emergência acontecerão das 11h às 23h. O módulo estará localizado na Rua Dias D’Ávila, próximo ao antigo Beco da Off, garantindo suporte, prevenção e acolhimento durante todo o evento.
Confira a programação:
Palco da Diversidade (Farol da Barra)
Horário: 12h
Apresentação: Michelle Lorem, Scarleth Sangalo e Lena Oxa
Performances artísticas
Alan Lade
Dicca Rios
Divina Aloma
Fabiane Galvão
Geo Pontes
Gilvan Oliveira
Palominha Del Sarto
Tyhanka Star
Shows
15h – Cantora A Ninfeta
16h – Grupo Samba Ohana
18h – Banda Orisun Agbárà
20h – Banda Cortejo Afro
Cortejo de trios
Trio GGB: DJ Prettin D’kingo
Trio Léo Kret do Brasil: Selakuatro
Trio Abaci: Banda Frevância Elétrica
Trio GGL: Samba do Pretinho
Trio Torcida Tricolor: A Dama e Bonde das Maravilhas
Trio Camila Parker: DJ Koki Santos
Trio UNEB: DJs Jerônimo Sodré, Sérgio Vidal e Adriana Prates
Trio Ballroom: Cantores Igor Jean e Jhon Reis, Banda Delírio do Arrocha e DJ Chiquinho
Trio Casa de Cultura Marielle Franco Brasil: DJs Letricia, Jammil, Cozy, Cris Masca, Tia Carol, Mequetreff e Jerônimo Sodré