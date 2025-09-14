SALVADOR

Suspeito é preso após manter mulher e duas crianças reféns em Valéria

Ele usava arma do tipo peixeira para ameaçar a família

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 12:57

PM prendeu suspeito Crédito: Divulgação

Um homem que fazia uma família refém em um conjunto residencial no bairro de Valéria, em Salvador, foi preso na noite do sábado (13) por policiais da 31ª Companhia Independente (CIPM).

O episódio criminoso aconteceu na Rua Matriz. Com a negociação da equipe da PM, os reféns foram libertados e o suspeito foi preso. A arma usada pelo homem foi apreendida.

A PM fazia ronda na região quando foi informada de que uma família era mantida em cárcere privado. No local, os PMs notaram que parte das vítimas conseguiram fugir, mas uma mulher e duas crianças seguiam sob domínio do suspeito.