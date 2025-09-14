Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito é preso após manter mulher e duas crianças reféns em Valéria

Ele usava arma do tipo peixeira para ameaçar a família

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 12:57

PM prendeu suspeito
PM prendeu suspeito Crédito: Divulgação

Um homem que fazia uma família refém em um conjunto residencial no bairro de Valéria, em Salvador, foi preso na noite do sábado (13) por policiais da 31ª Companhia Independente (CIPM). 

O episódio criminoso aconteceu na Rua Matriz. Com a negociação da equipe da PM, os reféns foram libertados e o suspeito foi preso. A arma usada pelo homem foi apreendida.

A PM fazia ronda na região quando foi informada de que uma família era mantida em cárcere privado. No local, os PMs notaram que parte das vítimas conseguiram fugir, mas uma mulher e duas crianças seguiam sob domínio do suspeito. 

Depois que o suspeito se rendeu, com ele foi apreendida uma faca do tipo peixeira. Os reféns foram liberados em segurança, sem ferimentos. O caso foi registrado na Central de Flagrantes. 

Mais recentes

Imagem - PM interrompe e apreende paredões em Sete de Abril e São Rafael

PM interrompe e apreende paredões em Sete de Abril e São Rafael
Imagem - Tiroteio entre PM e grupo armado no Vale das Pedrinhas deixa suspeito morto e adolescente ferida

Tiroteio entre PM e grupo armado no Vale das Pedrinhas deixa suspeito morto e adolescente ferida
Imagem - 22ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia acontece na Barra neste domingo; confira programação

22ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia acontece na Barra neste domingo; confira programação

MAIS LIDAS

Imagem - Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros
01

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Imagem - Cantor está confirmado no elenco de 'A Fazenda 17'; veja quem é
02

Cantor está confirmado no elenco de 'A Fazenda 17'; veja quem é

Imagem - Três signos sentirão forte presença do anjo da guarda neste domingo, 14 de setembro
03

Três signos sentirão forte presença do anjo da guarda neste domingo, 14 de setembro

Imagem - Homem confessa que matou prostituta porque ela não aceitou pagamento parcelado
04

Homem confessa que matou prostituta porque ela não aceitou pagamento parcelado