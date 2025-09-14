Suspeito é preso após manter mulher e duas crianças reféns em Valéria

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 12:57
Um homem que fazia uma família refém em um conjunto residencial no bairro de Valéria, em Salvador, foi preso na noite do sábado (13) por policiais da 31ª Companhia Independente (CIPM).
O episódio criminoso aconteceu na Rua Matriz. Com a negociação da equipe da PM, os reféns foram libertados e o suspeito foi preso. A arma usada pelo homem foi apreendida.
A PM fazia ronda na região quando foi informada de que uma família era mantida em cárcere privado. No local, os PMs notaram que parte das vítimas conseguiram fugir, mas uma mulher e duas crianças seguiam sob domínio do suspeito.
Depois que o suspeito se rendeu, com ele foi apreendida uma faca do tipo peixeira. Os reféns foram liberados em segurança, sem ferimentos. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.