SALVADOR

PM interrompe e apreende paredões em Sete de Abril e São Rafael

Em menos de duas horas, a ação resultou em duas apreensões de equipamentos sonoros

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 14:18

Paredões foram apreendidos durante a madrugada deste domingo (14) em Salvador Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Em menos de duas horas, a Polícia Militar apreendeu dois veículos equipados com som automotivo tipo paredão nos bairros de Sete de Abril e São Rafael, em Salvador. A ação ocorreu entre a noite de sábado (13) e a madrugada de domingo (14), durante a Operação Paredão, realizada pela 50ª Companhia Independente da PM (CIPM).

A primeira ocorrência aconteceu na Avenida Aliomar Baleeiro, onde os policiais flagraram um carro com som em volume excessivo, perturbando a ordem pública. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).