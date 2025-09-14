PM interrompe e apreende paredões em Sete de Abril e São Rafael

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 14:18
Em menos de duas horas, a Polícia Militar apreendeu dois veículos equipados com som automotivo tipo paredão nos bairros de Sete de Abril e São Rafael, em Salvador. A ação ocorreu entre a noite de sábado (13) e a madrugada de domingo (14), durante a Operação Paredão, realizada pela 50ª Companhia Independente da PM (CIPM).
A primeira ocorrência aconteceu na Avenida Aliomar Baleeiro, onde os policiais flagraram um carro com som em volume excessivo, perturbando a ordem pública. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Pouco tempo depois, na localidade de Vila Pituaçu, outro automóvel com equipamento sonoro em alto volume foi localizado. O carro também foi apreendido e levado ao Detran para as medidas cabíveis.