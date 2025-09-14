Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM interrompe e apreende paredões em Sete de Abril e São Rafael

Em menos de duas horas, a ação resultou em duas apreensões de equipamentos sonoros

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 14:18

Paredões foram apreendidos durante a madrugada deste domingo (14) em Salvador
Paredões foram apreendidos durante a madrugada deste domingo (14) em Salvador Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Em menos de duas horas, a Polícia Militar apreendeu dois veículos equipados com som automotivo tipo paredão nos bairros de Sete de Abril e São Rafael, em Salvador. A ação ocorreu entre a noite de sábado (13) e a madrugada de domingo (14), durante a Operação Paredão, realizada pela 50ª Companhia Independente da PM (CIPM).

Leia mais

Imagem - Suspeito é preso após manter mulher e duas crianças reféns em Valéria

Suspeito é preso após manter mulher e duas crianças reféns em Valéria

Imagem - Tiroteio entre PM e grupo armado no Vale das Pedrinhas deixa suspeito morto e adolescente ferida

Tiroteio entre PM e grupo armado no Vale das Pedrinhas deixa suspeito morto e adolescente ferida

Imagem - Policial militar é agredido e tem arma roubada na Federação

Policial militar é agredido e tem arma roubada na Federação

A primeira ocorrência aconteceu na Avenida Aliomar Baleeiro, onde os policiais flagraram um carro com som em volume excessivo, perturbando a ordem pública. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Pouco tempo depois, na localidade de Vila Pituaçu, outro automóvel com equipamento sonoro em alto volume foi localizado. O carro também foi apreendido e levado ao Detran para as medidas cabíveis.

Mais recentes

Imagem - Suspeito é preso após manter mulher e duas crianças reféns em Valéria

Suspeito é preso após manter mulher e duas crianças reféns em Valéria
Imagem - Tiroteio entre PM e grupo armado no Vale das Pedrinhas deixa suspeito morto e adolescente ferida

Tiroteio entre PM e grupo armado no Vale das Pedrinhas deixa suspeito morto e adolescente ferida
Imagem - 22ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia acontece na Barra neste domingo; confira programação

22ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia acontece na Barra neste domingo; confira programação

MAIS LIDAS

Imagem - Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros
01

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Imagem - Cantor está confirmado no elenco de 'A Fazenda 17'; veja quem é
02

Cantor está confirmado no elenco de 'A Fazenda 17'; veja quem é

Imagem - Três signos sentirão forte presença do anjo da guarda neste domingo, 14 de setembro
03

Três signos sentirão forte presença do anjo da guarda neste domingo, 14 de setembro

Imagem - Homem confessa que matou prostituta porque ela não aceitou pagamento parcelado
04

Homem confessa que matou prostituta porque ela não aceitou pagamento parcelado