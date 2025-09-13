Policial militar é agredido e tem arma roubada na Federação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 17:18
Um policial militar foi agredido e teve a arma roubada na noite de sexta-feira (12), no bairro da Federação, em Salvador. O episódio aconteceu na rua Alto dos Gantois. De acordo com informações da polícia, o PM entrou em confronto com um suspeito que vendia drogas na localidade.
Policial e suspeito ficaram feridos e receberam atendimento no Hospital Geral do Estado (HGE). Equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) foram acionadas e começaram a buscas pelo suspeito, até que receberam a informação de que ele estava na unidade hospitalar. A arma do policial, uma pistola calibre .40, foi encontrada em via pública.
No hospital, o suspeito foi identificado, reconhecido pela vítima e recebeu voz de prisão. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes para a adoção das medidas legais cabíveis. O suspeito realizou os exames legais e permanece à disposição da Justiça.