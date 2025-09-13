Acesse sua conta
Líder do tráfico de drogas é preso em Porto Seguro após atropelar três pessoas

Homem é suspeito de ordenar execução no estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 13:52

Polícia Civil
Homem foi preso em Porto Seguro Crédito: Divulgação

Um homem apontado como líder do tráfico de drogas nas cidades Porto Seguro e Eunápolis, no sul da Bahia, foi preso durante operação policial realizada na sexta-feira (12). Ele, que não teve a identidade revelada pela polícia, é suspeito de ordenar a execução de Diego Rezende Sato, que foi encontrado morto e com membros amarrados em agosto deste ano, em Eunápolis. Antes da prisão, o homem fugiu e atropelou três pessoas. 

O suspeito não foi encontrado inicialmente durante o cumprimento do mandado de busca em um imóvel no bairro Cambolo, em Porto Seguro. No interior da residência, porém, as equipes encontraram um adolescente em posse de drogas, três celulares, cadernos de anotações ligados ao tráfico e equipamentos eletrônicos.

O investigado foi localizado conduzindo um veículo em seguida. Ao receber ordem de parada, desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, atropelando três pessoas antes de colidir contra um poste. As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar local, e o homem foi preso em flagrante. Ele foi autuado por três tentativas de homicídio doloso, além de ter o mandado de prisão cumprido.

O suspeito foi submetido aos exames legais e permanece custodiado. Já o adolescente apreendido está à disposição da Vara da Infância e Juventude. 

A ação foi resultado da atuação integrada das Delegacias Territoriais de Eunápolis e Porto Seguro, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/ Porto Seguro), da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Descobrimento) e do 8º Batalhão da Polícia Militar.

