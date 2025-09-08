EUNÁPOLIS

'Desmanche' de carros ligado a fraudes de seguro é encontrado no sul da Bahia

Alguns dos envolvidos no esquema ainda não foram identificados

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20:36

Imóvel foi encontro durante ação policial no bairro Arinaldo Reis Crédito: Divulgação/PC

Foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (8), um galpão utilizado para o desmanche de veículos envolvidos em um esquema de fraude em seguros de automóveis, no município de Eunápolis, no Extremo Sul do estado. O imóvel fica na Travessa Alecrim, no bairro Arinaldo Reis. Até o momento, apenas o dono do imóvel foi identificado pelas autoridades policiais; outros membros ainda estão sob investigação.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a ação é um desdobramento de uma investigação que ainda está em andamento sobre roubo, furto e comercialização ilegal de peças automotivas na região. No local, a polícia encontrou veículos em diferentes estágios de desmanche, todos com restrição de roubo.

As apurações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Eunápolis indicam que parte dos veículos integra um esquema de fraude, no qual os próprios proprietários, após contratarem seguro, comunicam um falso crime à polícia para receberem a indenização da seguradora. Em seguida, entregam o veículo a outros integrantes do esquema, que se encarregam do desmanche e da revenda das peças.

O proprietário do imóvel alugado foi identificado e será investigado para apurar uma possível participação nos fatos. Os suspeitos responsáveis pela execução da atividade clandestina de desmanche serão responsabilizados pelos crimes de receptação qualificada, estelionato e associação criminosa.

As investigações seguem em andamento para identificar os demais indivíduos envolvidos no esquema, incluindo os proprietários dos veículos que participaram da fraude.