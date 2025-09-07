Acesse sua conta
Médico baleado durante tentativa de assalto recebe alta e é homenageado na chegada em casa

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso segue sendo investigado como tentativa de latrocínio pela DRFR

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 20:15

Médico baleado durante tentativa de assalto em Feira de Santana recebe alta e é homenageado na chegada em casa
Médico baleado durante tentativa de assalto em Feira de Santana recebe alta e é homenageado na chegada em casa Crédito: Reprodução/Redes sociais

O médico oftalmologista Daniel Braga recebeu alta hospitalar neste domingo (07), após ter sido baleado durante uma tentativa de assalto na zona rural de Feira de Santana, no último sábado (30). Ele voltou para casa, em um condomínio da cidade, onde foi recebido com uma emocionante homenagem feita por familiares e amigos, com balões brancos, fogos de artifício e a música Sou um Milagre.

O crime ocorreu por volta das 20h, na Estrada da Salgada, no distrito de Matinha. Segundo a Polícia Militar, moradores acionaram a corporação após ouvirem disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o médico ferido dentro do próprio veículo, com um tiro na região da nuca.

De acordo com a vítima, os criminosos anunciaram o assalto e, ao tentar fugir, ele acabou sendo atingido. O médico foi socorrido pelos PMs e levado a um hospital particular da cidade, onde passou por cirurgia para a retirada do projétil. Segundo familiares, seu estado de saúde é estável.

O delegado José Marcos, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), informou que as investigações apontam que Daniel passou pelo local no exato momento em que acontecia outro assalto. “Teve um assalto a um motociclista. Ele passou no momento do assalto. Ainda não ficou claro se ele parou para ajudar ou se os criminosos o abordaram também, mas o tiro entrou pelo para-brisa traseiro”, explicou.

Daniel Braga é proprietário de uma clínica oftalmológica em Feira de Santana e atua como especialista em cirurgia oftalmológica. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso segue sendo investigado como tentativa de latrocínio pela DRFR.

